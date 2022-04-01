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【2022消費券】沙田新城市廣場4月加碼4大優惠　購物最高回贈$4,380+玩遊戲贏百萬禮品

休閒消費 15:37 2022/04/01

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熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

新城市廣場推出春日消費券獎賞，派發逾1千萬元商場電子禮券。（商場提供）

疫情持續，沙田新城市廣場與市民及商戶疫境同行，亦同時配合政府於4月推出的消費券，商場加碼推出4大優惠，與大家齊心抗疫，共度時艱。

（1）春日消費券獎賞及美食多重賞︰市民由即日起至5月31日使用消費券購物可享雙重優惠，只需透過AlipayHK、八達通、Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK 4大平台購物，最高單日回贈達$4,380。電子禮券可用於超過150間餐飲、超市、潮流服飾、美容及個人護理等類別。使用4大平台購物，同時可享新城市廣場美食多重賞，3重優惠門檻低至$100，更可與場內食肆推出外賣自取優惠同步使用，減輕外出用膳負擔。

市民以4大平台使用消費券購物，最高單日回贈達$4,380。（商場提供）

（2）聯場有獎遊戲：新城市廣場聯同HomeSquare推出獨家有獎遊戲，只要於消費券發放日起至5月6日期間，於場內消費滿$500或以上，即可參加一次，獎品總金額逾百萬元，包括$2,000新地商場現金券、價值$2,980 OgawaO.M.G 足部按摩器、$50 Francfranc禮券及$20一田禮券等。

（3）免費泊車優惠︰為方便市民於新界不同地區消費，新城市廣場特意聯同HomeSquare及新達廣場推出泊車優惠，並送出消費禮券，讓大家無憂入貨。於新城市廣場使用消費券消費，即可享額外1小時免費泊車、1小時免費泊車券、HomeSquare及新達廣場共額外2小時免費泊車券。而於HomeSquare使用消費券消費，即額外獲贈新城市廣場$350消費禮券及1小時泊車優惠券。

記者︰黃依情

 

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