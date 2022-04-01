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【檢測中心】19間社區檢測中心4月16日起取消預約服務　一文看清中心名單

社會 15:43 2022/04/01

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19間社區檢測中心4月16日起取消預約服務。（陳國峰攝）

新冠疫情仍然嚴峻，多幢大廈須進行強制檢測。惟社區檢測中心預約網站顯示，19間社區檢測中心由4月16日起，不再提供預約服務。而4月16日前，則仍有大量名額供市民預約檢測。

4月16日後不再提供預約服務的社區檢測中心如下：

  • 東區鰂魚涌社區會堂
  • 灣仔禮頓山社區會堂
  • 中西區石塘咀體育館
  • 南區利東社區會堂
  • 梁顯利油麻地社區中心
  • 油塘社區會堂
  • 深水埗白田社區會堂 (白雲街白田社區綜合大樓地下)
  • 黃大仙東頭社區中心
  • 九龍城土瓜灣體育館
  • 觀塘牛頭角道體育館
  • 沙田瀝源社區會堂
  • 元朗市東社區會堂
  • 屯門兆麟社區會堂
  • 粉嶺和興社區會堂
  • 荔景社區會堂
  • 坑口社區會堂
  • 荃灣蕙荃體育館
  • 大埔太和體育館
  • 香港國際機場地面運輸候車室(1號停車場及機場巴士站旁)

除社區檢測中心外，市民亦可到各區流動採樣站進行檢測。點擊即看：【各區流動採樣站

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記者：黃穎津

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