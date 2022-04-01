【檢測中心】19間社區檢測中心4月16日起取消預約服務 一文看清中心名單
社會 15:43 2022/04/01
新冠疫情仍然嚴峻，多幢大廈須進行強制檢測。惟社區檢測中心預約網站顯示，19間社區檢測中心由4月16日起，不再提供預約服務。而4月16日前，則仍有大量名額供市民預約檢測。
4月16日後不再提供預約服務的社區檢測中心如下：
- 東區鰂魚涌社區會堂
- 灣仔禮頓山社區會堂
- 中西區石塘咀體育館
- 南區利東社區會堂
- 梁顯利油麻地社區中心
- 油塘社區會堂
- 深水埗白田社區會堂 (白雲街白田社區綜合大樓地下)
- 黃大仙東頭社區中心
- 九龍城土瓜灣體育館
- 觀塘牛頭角道體育館
- 沙田瀝源社區會堂
- 元朗市東社區會堂
- 屯門兆麟社區會堂
- 粉嶺和興社區會堂
- 荔景社區會堂
- 坑口社區會堂
- 荃灣蕙荃體育館
- 大埔太和體育館
- 香港國際機場地面運輸候車室(1號停車場及機場巴士站旁)
除社區檢測中心外，市民亦可到各區流動採樣站進行檢測。點擊即看：【各區流動採樣站】
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記者：黃穎津