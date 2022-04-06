【金宵大廈2】遭伍詠薇連環狠摑5巴痛到喊　蘇皓兒靠演戲打開心扉：以前很自閉

▲ 蘇皓兒有一幕遭伍詠薇掌摑的戲份。

TVB劇《金宵大廈2》正在熱播，任其中單元「雙魚」主角的宅男女神蘇皓兒要犧牲靚樣，全劇以毁容妝示人。她接受TOPick專訪，分享演出《金宵大廈2》此人氣劇的點滴。

當中，與伍詠薇合演母女的蘇皓兒要拍被對方「怒摑」的戲份，更甘願「硬食」捱摑，她坦言可以助其入戲，女神蘇皓兒可說為演出理想，完全零偶包。

成功由歌手轉型為演員的蘇皓兒，坦言透過演戲可改變其自閉性格：「我的人生平平無奇，經歷不同的角色和情境，可以豐富我的人生閱歷。」

【金宵大廈2】蘇皓兒犧牲靚樣扮爛面 伍詠薇演繹神經質媽媽網民直呼心寒

▲ （黃建輝攝）

演毁容少女

於《金宵大廈2》裡，蘇皓兒跟伍詠薇於第二單元「雙魚」扮演一對悲情母女，Chloe所演的「渺渺」身世可憐，年幼時遇意外而毁容，跟媽咪芬姐（伍詠薇飾）相依為命，母女倆於大眾面前「販賣悲情」。

Chloe介紹說：「在旁人眼中覺得這對母女很慘，女兒要坐輪椅出入，她很孝順媽媽，而媽媽亦很照顧女兒，她們會接受很多媒體的訪問，收取有心人的善款，芬姐更會獲頒『好媽媽』獎座，但隨著渺渺成長，母女的價值觀差很大，漸漸起衝突。」

▲ 伍詠薇跟蘇皓兒拍攝的海報，感覺陰森恐怖。

伍姑娘所演的「芬姐」太沉溺於「販賣悲情」，眼見渺渺不受操控，更憤而虐打女兒，劇情超虐心。

Chloe回憶說：「其中一場口講母女倆打起來，她用花曬淋我兼掌摑我，質問我為何要這樣做？這個單元雖然只得兩集，但故事性及人物角色很完整，高低起伏很大，由於主角年幼時的經歷，至中段才會變本加厲。」

▲ 伍詠薇跟蘇皓兒演一對悲情母女。

被連續狠摑5巴

Chloe續說這幕虐打戲，伍詠薇是來真的，「事前伍姑娘跟我溝通好，她說拍攝時會真的打我，要狠狠地摑下去，結果是一take搞點。」

結果Chloe被連續狠摑5巴掌，面頰又紅又痛，結果真的哭出來，她說：「只要合乎劇情我是接受到，加上效果又會真實一點。由於劇情交代她以花曬淋我和掌摑我，其實這是很大的侮辱，加上我受到好多委屈，被媽媽誤會我做錯事，因而蘊釀很多情緒。」

最新影片推介：吳海昕專訪

感謝前輩提點

由於對手是好戲之人伍詠薇，Chloe坦言幫到她入戲：「因為她交足戲，只要我在現場做足功課，自然地給她反應，已經起到很大的化學作用。」這位前輩亦於演戲上作出提點，Chloe：「原本我以自己想法去演，但她覺得在鏡頭呈現出來不好看，所以提我節奏可以慢一點，調教我去演好角色。」

拍攝前Chloe難免緊張，而伍詠薇替她舒壓，她說：「大家圍讀完之後，她傳了一大段說話鼓勵我，說大家一起做好件事，沒壓力的！」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不介意犧牲靚樣

另外，Chloe全程以「毁容妝」示人，她稱拍攝前要花5小時進行特技化妝，又擔心會皮膚敏感，付出也不少，惟Chloe亦不介意犧牲靚樣拍劇：「我一直想演這類題材的故事，譬如社會上的小人物兼面對著家庭問題，外型又比較獨特，而我向來演青春活力的角色，對我而言是大突破。」

Chloe續說：「第一次聽到監製說找我演這角色，我已經好期待，直至親身試特技化妝和倒模時，我覺得自己好似一步一步地成為『渺渺』，因為見證著過程，逐步將疤痕黐於臉和頸項，半邊臉模糊了，是幫忙到我代入角色。」

▲ （黃建輝攝）

媽咪是最大粉絲

Chloe憶述最難忘某次於鬧市拍攝：「記得第一日以毁容妝於尖沙咀拍攝，旁人的目光是很怪異，令我感受很大，我要很驚慌地在街上逃跑，但是旁人很真實地望著我，那一刻我想收埋自己，不想途人上前幫我。」

說到宣傳海報上Chloe坐於浴室椅子，身體似有似無的，她稱拍攝時穿了Tubetop和打底褲，十分安心。說到拍攝底線，若遇到合適角色，她不介意作裸露演出：「始終想建立一個演員形象，不會有太多包袱。」

單元《雙魚》講述親情和扭曲了的母愛，現實中的Chloe跟父母相處又如何？她說：「我在普通家庭裡成長，但都有著很多的愛。」

▲ 蘇皓兒曾是樂隊As One成員。（取自instagram）

原來Chloe媽咪很著緊女兒的演出：「每當我的廣告、劇集和電影播映時，媽咪都會好開心，始終我於娛樂圈工作，她對我的作品會有期望，當演得好時會讚賞，演出生硬時也會給予意見。」

在14歲時，Chloe參加某周刊舉辦的校花選舉，之後加入模特兒行列，問到起初父母可擔心娛圈人事複雜，Chloe說：「複雜與否視乎個人而定，這幾年來我的本質也沒變，所以他們可以放心。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【金宵大廈2】陳山聰李施嬅再展奇情宿世緣 蘇皓兒全裸出浴照超詭異

學懂人際溝通

2017年女人組合As One被解散後，Chloe由歌手轉型為演員，於劇集《那些年我愛過的人》演學生妹令人留下形象，她坦言慢慢愛上演戲。Chloe說：「以前的我很自我封閉，透過拍劇從而打開所有觀感，要跟好多人交流。從前我不敢直視人，但是拍劇無可能迴避人家的眼神，所以令我改變不少，」

她續說，透過經歷不同角色的人生，人也變成熟：「我的人生平平無奇，都需要經歷不同的情境，令我的人生閱歷多了，正如今次所演的角色，若果做一份普通的工作，是不會經歷到，」

Chloe謂現在學懂與人溝通：「以前不敢表達自己，這幾年發現是有需要的，想要就要爭取，開心與否都要說出來。」

Hair: Al Leung @ The Attic

Makeup: Melody Chiu

記者：游艾維