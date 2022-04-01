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【死亡個案】再多116名染疫者離世　今波疫情累計7732宗死亡個案

社會 16:35 2022/04/01

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（1日）下午於疫情記者會表示，公立醫院再呈報多116宗死亡個案，今波疫情累計死亡個案共7732宗。另收到4宗由法醫呈報死亡個案，年齡介乎61至94歲，全部有長期病患，死因懷疑與新冠肺炎有關。現法醫總共呈報51宗死亡個案，包括19女32男，年齡介乎51至98歲，其中7人來自院舍，大部分有慢性病，有5宗可能與其他本身疾病有關，另有8宗暫時未分類，其他38宗疑與新冠肺炎有關。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，目前共10298人留醫，過去24小時新增30名病人情況危殆、目前有24人情況嚴重，79名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有1437人出院，5人入院篩查發現確診，6病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共21013名職員曾確診，其中19013人已返回工作崗位。

過去24小時有96名病人死亡，涉49男47女，介乎38至103歲，52人來自院舍、59人無打針、27人打一針、7人打2針、3人打3針，92人為65歲或以上長者。3名較年輕死者詳情如下：

  • 38歲男病人，本身須在精神科覆診，3月17日快測呈陽性後有情緒困擾，有自殘傾向，手部及胸膜皮膚受損傷，其後瑪嘉烈醫院急診室求醫，入住骨科病房，獲處方抗生素及抗病毒藥物，3月25日情況惡化，於深切治療部留醫，需要插喉，並出現嚴重肺炎及肺栓塞，須使用人工肺及溶血劑，並處方類固醇、瑞德西韋及抗生素，在3月31日不幸離世。病人已打3針科興疫苗，個案已轉交死因庭跟進。
  • 45歲男病人，患有末期癌症，已擴散。
  • 58歲男病人，有長期病需要洗腎。

因數據滯後，3月19日至30日有20人離世，涉10男10女，年齡介乎59至102歲。

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記者：黃穎津

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