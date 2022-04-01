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【行騙提堂】涉訛稱以轉數快付的士車資　無業男被控3罪還押候訊

社會 15:48 2022/04/01

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無業男涉訛稱轉數快付的士車資，被控以欺騙手段取得財產等共3罪，案件今於九龍城裁判法院提堂。資料圖片

26歲無業男涉向的士司機訛稱以「轉數快」支付車資，並藉此取得司機300元，惟無業男最終未有付款，被控1項以欺騙手段取得財產罪及2項以欺騙手段取得服務罪。案件今（1日）於九龍城裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至5月27日，被告還押侯訊。

被告羅梓濠（26歲），報稱無業，被控1項以欺騙手段取得財產罪，及2項以欺騙手段取得服務罪。控罪指，被告於2022年3月21日及26日，在尖沙咀漆咸圍1至3號多福大廈外，分別以欺騙手段不誠實地取得李強和王文傑的服務，即乘坐的士及的士車資港幣144.7元、202.3元。

控罪續指，被告於同年3月21日在藍田啟田道50號的商場外，虛假地表示以轉數快轉帳港幣500元至李強轉數快帳戶，從而不誠實地向對方取得港幣300元，意圖永久地剝奪該李強的上述財產。

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記者：梁錦麟

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