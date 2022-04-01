【港區國安法】英美同日發表香港報告　特區政府、駐港公署：堅決反對

▲ （經濟日報資料圖片）

特區政府回應英國「香港半年報告」及美國《香港政策法》報告，批評報告對港府作出不實和荒謬的指控，對此表示堅決反對。外交部駐港公署亦批評，英美兩國對香港事務指手畫腳，強調以任何形式干預香港事務，終將一敗塗地。

特區政府發言人反駁報告指控，強調去年底立法會換屆選舉公平、公開，有153名來自不同背景、持有不同政見的候選人，由超過130萬名選民投票選出90名議員，形容是彰顯了新選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。

發言人又表示，《港區國安法》實施後，香港社會得以由亂轉治，確保能夠堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，該法亦清楚訂明應當尊重和保障人權，依法保護言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威等自由和權利。

發言人強調，奉公守法人士不會誤墮法網，當局是根據證據、法律及有關人士行為採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關；而檢控工作由律政司主管，不受任何干涉，檢控決定亦不涉及任何政治考慮。

發言人又指，一直堅定不移維護法治和司法獨立，形容在《港區國安法》實施後，司法獨立依然穩如磐石，強調歡迎其他普通法地區的傑出法官，來港擔任終審法院非常任法官，但形容他們離任絕不會影響司法機構，致力維護法治和獨立司法制度的承諾。

發言人又稱，特區政府一直堅定維護新聞和言論自由，形容本港傳媒環境蓬勃依然，傳媒在《港區國安法》實施後，可一如既往行使監督特區政府工作的權利，強調只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制。

外交部駐港公署發言人則批評，英美兩國政府對香港事務指手畫腳，詆毀「一國兩制」成功實踐，惡意抹黑《港區國安法》和新選舉制度，對此表示堅決反對和嚴厲譴責，強調無論是打「BNO牌」、「法官牌」、「制裁牌」，或炮製各種粗製濫造、毫無公信力的法案、報告，都注定徒勞無功、一敗塗地。

發言人指，中國政府治理香港特區的法律，是中國《憲法》和香港《基本法》，並不是《中英聯合聲明》，批評英方屢屢把《中英聯合聲明》掛在嘴邊，鼓吹所謂「歷史責任」，強調香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，要求英美兩國立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。

英國政府在當地時間星期四，發表最新一份「香港半年報告」，指香港回歸25年後，《中英聯合聲明》中有關高度自治、權利和自由的承諾，已不再反映現實，形容中國當局已破壞高度自治和「一國兩制」基礎。

報告又再批評，《港區國安法》已被用作限制言論自由、新聞自由和公民社會，而修改選舉制度亦消除立法機關中任何有意義的反對者，以及破壞對香港政治架構的信心。

另外，報告又交代，截至去年9月30日，約88,000人申請BNO移民途徑，當中有76,176人已獲批簽證。

美國國務院同日亦在《香港政策法》報告中，批評中國過去一年針對民主派組織、工會、媒體等，採取搜查、拘捕、檢控和凍結財產行動；而全國人大常委會通過修改香港選舉制度，變相阻止民主派參選及限制香港選民的選擇；又提到被《港區國安法》的民主派人士，未審訊已被長期關押。

美國國務卿布林肯批評，中方持續瓦解香港民主制度，持續向香港司法施壓，「香港交回北京25年，香港的自由逐漸消失」。他形容，有關舉措已導致有外資撤走，「北京最終會使最好的人才逃離香港，破壞香港聲譽，削弱競爭力」。

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記者：胡偉明