【警方搗破】女主腦操縱未成年少女賣淫集團　2萬元販售初夜回報100元酬勞

▲ 警方成功瓦解一個操縱未成年少女賣淫的集團。

西九龍重案組近日進行代號「銳劍」的針對操縱未成年少女賣淫活動，成功瓦解一個操縱未成年少女賣淫的集團。行動中，拘捕4名賣淫集團的骨幹成員，包括一名女主腦涉嫌操縱未成年少女賣淫以及管有兒童色情物品，一名嫖客涉嫌與未成年少女發生性行為以及製作兒童色情物品，並發現4名被操控賣淫的少女，年齡介乎15至17歲，其中一名為被家人報稱失蹤的少女。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫指，該賣淫集團運作超過一年，分工明細，主腦是一名37歲本地女子，以通訊軟件創立群組使用一些「幼幼」、「學生妹」的字眼、以及少女的性感照片吸引嫖客。其他集團成員主要負責招攬少女，以及安排交通接送少女到不同酒店接待嫖客。

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賣淫集團的招攬手法通常會在交友平台或者一些少女會流連的地方如遊樂場、球場去接觸受害少女。賣淫集團首先會與少女建立朋友關係，噓寒問暖，再用金錢以及名貴的禮物博取她們信任及好感，其後再用藉口提供賺錢機會，利誘她們賣淫。不過最後這些被操控賣淫的少女只會得到很少的報酬，鍾雅倫舉例，

賣淫集團以2萬元販售一名少女的初夜，最終少女只獲得100元的報酬。

警方在經過深入調查及情報分析，在前日（30日）採取拘捕行動，成功拘捕一名37歲女主腦及三名助手，分別是2名19及29歲的男子，以及一名18歲的女子，另外亦拘捕一名43歲的嫖客，檢獲現金超過1.5萬、名貴手袋、首飾、波鞋、香水等。警方更在一名賣淫集團助手電話中發現逾千段兒童色情影片。

同時，警方發現4名被賣淫集團操縱的少女，3人為15歲、1人17歲，其中一個15歲的女童在較早前被家人報稱失蹤。警方相信集團已經被徹底瓦解，初步調查得知，集團過去一年控制超過10多名未成年少女賣淫。

涉案的集團主腦及2名助手正被警方扣查，稍後將會落案起訴，明早會提堂，另外1名18歲女助手獲淮保釋，而嫖客今早已被提堂。警方會繼續追尋與未成年少女發生過性行為的嫖客。

警方提醒家長，留意子女去向及上網習慣，提醒他們上網是要份外小心，了解他們的生活習慣，若發現子女突然擁有一些不是以他們能力可負擔的名貴用品，就要提高警覺。

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記者：李榮忠