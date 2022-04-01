【鍾袁一戰】袁嘉敏聲稱鍾氏父子有古怪要求　選港姐入行全裸拍《鴨王》成名

▲ 袁嘉敏稱鍾氏父子有古怪要求，港大畢業君如提名選港姐一脫成名。

港姐出身的袁嘉敏（Candy）離開大台多年，曾經全裸拍攝電影《鴨王》成為了她的代表作。今日（1日）她突然在社交網站貼出鍾家淺水灣大宅的照片，並怒斥鍾培生及其父是人渣。過去在幕前工作時曾與多人不和的袁嘉敏接受傳媒訪問時爆料，指鍾氏父子曾向她提出古怪要求。

Candy今日在IG限時動態發放三張照片，包括鍾培生與父母的合照、鍾家大宅內部以及一封寫在鍾字的利是，並在照片中指名道姓炮轟鍾培生父子，更以英文留言大罵：「我不認為我公開談論過某人的壞話，但鍾培生和鍾仁偉這兩個人絕對是個人渣，太可怕了。」

【袁嘉敏爆料】IG鬧爆鍾培生父子 袁嘉敏揭豪門秘密：在鍾家真是場噩夢

▲ （instagram圖片）

指鍾氏父子有古怪要求

有傳媒聯絡到Candy本人，並追問她是否有人向她作出不道德交易的請求，她回應指事件有如小說般複雜，又指鍾氏父子人品有問題、曾向她提出奇怪的要求。

Candy指自己本來與鍾氏父子是好友，但現在已經不相往來。

她的指控即造成「滿地花生」。然而現年37歲，於2009年參選港姐入行的她仍活躍在幕前時，亦有不少「花生度」高的事件爆出。

【Mean Talk】鍾培生自認好腰好腎好情人 林作稱母親與裕美關係差

最新影片推介：吳海昕專訪

【百億富三代】鍾培生淺水灣萬呎大宅放盤 擁無敵海景估計市值約20億元

本於世界頂尖名校墨爾本大學修讀傳理系的Candy，於2003年受到沙士疫情影響，父母要求她輟學返港打工養家。

工作一年後她在機緣巧合下她成為導演陳可辛的助手，並於2009年獲吳君如提名參選香港小姐，並在當屆得到最上鏡小姐的名銜。

在TVB的4年期間，Candy曾接觸主持及劇集工作，使表作要數她參演的第一部劇集《潛行狙擊》，飾演謝天華女友「Laughing嫂」一角，因為她的搶眼身材一度被網民封為女神，但在此過後因其演技未見進步，演出機會未有增多。

【林鍾一戰】擁億計身家鍾培生公開擇偶條件 30歲單身未成家立室：是我的問題

▲ （網上圖片）

於2011年Candy曾接下一個動畫配音的工作，但卻與許穎（Phoebe）公開爭認是該動畫的女主角，更在一個宣傳活動上「開火」。

事後Candy在網上發文，以內衣的質素來跟對方區分：「自己今日穿了一個Chantelle bra都過千元，比人家穿在外面的裙子還要考究精緻，大家層次不同〜」當時已被網民認為她有失港姐身份。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

屢與對手不和

直到2013年約滿TVB後，Candy簽約太陽娛樂轉攻電影界。於翌年她接演了由陳慶嘉及杜汶澤監製的《豪情3D》，有指當時Candy本來答應會全裸演出，但到現場卻突然反口因而惹怒杜汶澤。

在2015年Candy於王晶監製的三級片《鴨王》中與飾演「鴨王」何浩文有激情演出，電影更以袁嘉敏首次露點作宣傳重點，不過網民卻指Candy「跌Watt」，戲中的Candy外表猶如「師奶」一樣。

另外，Candy亦因為拍《鴨王》而分別與對手何浩文、何佩瑜及唐紫睿鬧不和，三人都曾公開指摘她愛黑臉、博見報等。

幕前機會大減的Candy，於2017年轉做KOL拍YouTube，主力拍片教做運動、烹飪及昔日旅行影片。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18