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【禁飛令取消】中介公司指有7千多外傭等候來港　航班不穩定料最少20天消化全數滯留者

社會 16:00 2022/04/01

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中介公司指有7千多外傭等候來港，航班不穩定料最少20天消化全數滯留者。（資料圖片）

本港針對9個國家實施的禁飛令今日（1日）起取消，放寬航空公司「熔斷機制」，及縮短港人回港檢疫期至最少7日。根據機管局網站，全日有四班航班，由早前實施禁飛令的國家抵港，三班來馬尼拉、一班來自倫敦。

香港僱傭代理協會主席（外傭）張結民表示，今日會有300多名外傭到港，仍然有7000多人等候來港，惟因應取消禁飛令實施初期，航班不穩定，如雅加達航空一個月才有一班航機，即使國泰航空今日至4月8日每日加開一班航機，但班次亦非定期，以致中介公司需要長期留意航班情況搶機位，亦令滯留母國的外傭全數來港時間延長，估計需時20天至1個月。

他續指，早前外傭檢疫酒店房間供應不足的問題已獲改善，當局安排了每日224間酒店房間專門提供外傭檢疫，價格相宜，介乎650至800元一晚，故未來2周的房間已爆滿，儘管如此，僱主仍可選擇市場上另外1萬間的檢疫酒店房間，價格較貴最少要900元一晚，不過最起碼有足夠的房間供應。

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記者：陳麗娜 

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