【網絡潮語】顧紀筠睇《愛回家》學潮語 MM7及好99是甚麼意思？

肯定會寫英文信的人，對FYI、BTW、P.S.等這些英文縮寫詞語，不會陌生。時代愈急促，時間永遠不夠用，詞語愈精簡，愈省時省力，包含意義更廣泛。有陣子跟着賤外出門，偶然聽到同事之間的對話，往往遇着很多IT界的詞彙，我聽不明白！例如：IoE（Internet of Everything）、SOE（Sequence of Events）、MNS（Managed Network Services）。

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今天陪阿仔看了一集《愛回家》，講的就是一些網上時下流行的潮語，十個有九個唔明，於是我就去學習一番。

1. MM7：正！因為係速成碼打成，形容係好嘢。

2. 好99：形容好Q、好得意，據講並無貶意。

3. 躺平：低慾望一族，時下形容比佛系更消極的態度。

4. WFH：這個幾有趣，原本係指Work from Home，但疫情初期有幾個銀行MT偷雞去行山，形容為Best WFH activity，故WFH一度被揶揄為去行山。

5. TK：出自遊戲《魔獸世界》Team Kill，形容作出危險行徑，連累隊友。

6. OJ：以前可能係解「橙汁」，依家就因為鍵盤上J在K隔離，網友經常打錯，後來OJ就等於OK。

7. FML：F（粗口）my life，形容崩潰的心情，由於在網上應用普及程度高，已被列入牛津字典。

8. CLS：用在社交平台，是Comment、Like、Share的簡寫。

9. Be Water：李小龍名言，表示不要限制自己，不同狀況要有不同變化。

10. 介紹返：我的畫畫老師成日用，現在變成了所有人的萬能Key，凡係推銷、簡介，講乜都用得！

全文刊登《經濟日報》，原題是：「學下潮語」

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