【變種病毒】2月初2抵港旅客感染Omicron混合病毒XE　沒發現流入社區

▲ 2月初2抵港旅客感染Omicron混合病毒XE，沒發現流入社區（黃建輝攝）

本港第五波疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大發現本港2月初有2位抵港旅客感染Omicron混合病毒XE，個案是在機場發現，暫未發現流入社區；她指世衞正在研究XE會否引起嚴重情況，及傳染力會否更高，仍需要一些時間，當局亦會密切留意最新資料，及對香港是否有威脅。

英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）上周五（25日）表示，經過分析後，發現三款流行新冠病毒株混合體，分別名為XF、XE和XD。

當局稱，英國最早在今年1月19日發現XE，至今錄637宗個案，而XE是Omicron BA.1和BA.2混合而成，大部分基因都是源於BA.2，截至3月16日，分析發現XE的增長率比BA.2高9.8%，而且在英格蘭有社區傳播跡象，但佔總個案不足1%。

至於XD和XF是Delta及Omicorn BA.1混合而成，XD主要在法國流行，在英國暫未被發現，至今在全球有49宗個案；XF則在英國發現38宗個案，惟上月中起就再沒有發現XF個案，亦未有證據顯示在社區有傳播情況。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席今（1日）疫情記者會。

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記者：鄧凱文