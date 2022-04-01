  • 20°C
香港時間 : 2022401日 (週五) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】2月初2抵港旅客感染Omicron混合病毒XE　沒發現流入社區

社會 16:51 2022/04/01

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

2月初2抵港旅客感染Omicron混合病毒XE，沒發現流入社區（黃建輝攝）

本港第五波疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大發現本港2月初有2位抵港旅客感染Omicron混合病毒XE，個案是在機場發現，暫未發現流入社區；她指世衞正在研究XE會否引起嚴重情況，及傳染力會否更高，仍需要一些時間，當局亦會密切留意最新資料，及對香港是否有威脅。

英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）上周五（25日）表示，經過分析後，發現三款流行新冠病毒株混合體，分別名為XF、XE和XD。

當局稱，英國最早在今年1月19日發現XE，至今錄637宗個案，而XE是Omicron BA.1和BA.2混合而成，大部分基因都是源於BA.2，截至3月16日，分析發現XE的增長率比BA.2高9.8%，而且在英格蘭有社區傳播跡象，但佔總個案不足1%。

至於XD和XF是Delta及Omicorn BA.1混合而成，XD主要在法國流行，在英國暫未被發現，至今在全球有49宗個案；XF則在英國發現38宗個案，惟上月中起就再沒有發現XF個案，亦未有證據顯示在社區有傳播情況。 

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席今（1日）疫情記者會。

最新影片：

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】本港上月零售銷售值按年跌14.6%　港府冀新一輪電子消費券對零售業有幫助
16:55 2022/03/31
【第五波疫情】本港上月零售銷售值按年跌14.6%　港府冀新一輪電子消費券對零售業有幫助
【第五波疫情】350萬份防疫包周六起派全港　港府指已完成共160萬個服務包
17:32 2022/03/31
【第五波疫情】350萬份防疫包周六起派全港　港府指已完成共160萬個服務包
【第五波疫情】陳帆訪西貢社區會堂　支持防疫包包裝工作
19:41 2022/03/31
【第五波疫情】陳帆訪西貢社區會堂　支持防疫包包裝工作
【第五波疫情】行政長官林鄭月娥日程有調動　11時抗疫記者會暫停一日
今日 09:38
【第五波疫情】行政長官林鄭月娥日程有調動　11時抗疫記者會暫停一日
【第五波疫情】今日新增5,823宗確診　第五波累計逾115萬宗個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增5,823宗確診　第五波累計逾115萬宗個案【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】本港上月零售銷售值按年跌14.6%　港府冀新一輪電子消費券對零售業有幫助
16:55 2022/03/31
【第五波疫情】本港上月零售銷售值按年跌14.6%　港府冀新一輪電子消費券對零售業有幫助
【第五波疫情】350萬份防疫包周六起派全港　港府指已完成共160萬個服務包
17:32 2022/03/31
【第五波疫情】350萬份防疫包周六起派全港　港府指已完成共160萬個服務包
【第五波疫情】陳帆訪西貢社區會堂　支持防疫包包裝工作
19:41 2022/03/31
【第五波疫情】陳帆訪西貢社區會堂　支持防疫包包裝工作
香港 中文科 疫情 經濟 私家醫院 記者 小學 香港經濟日報

最高瀏覽

【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
17:36 2022/03/31
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪
18:30 2022/03/31
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪
【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病　細龜全家移居廣州19年珍惜父子情
17:29 2022/03/31
【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病　細龜全家移居廣州19年珍惜父子情