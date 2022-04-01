【外防輸入】梁子超：須防所有新變種病毒免爆第6波 　倡檢疫酒店按抵港日期集中旅客

▲ 梁子超稱須防所有新變種病毒免爆第6波，倡檢疫酒店按抵港日期集中旅客（資料圖片）

港府向9個國家實施近三個月的「禁飛令」今（1日）起取消，其中獲恢復航班抵港的英國近日發現3款新混合變種病毒XD、XF及XE，衞生防護中心今指本港上月初亦錄2相關個案，但暫未流入社區；有專家認為對本港風險不大，因該3款混合病毒於英國已發現約2個月，仍未見大幅度傳播，且料本港多人已感染Omicron，料即使再感染由Omicron產生的混合病毒，仍有一定免疫力，但他強調第6波疫情威脅在於變種病毒的輸入，本港應做好防範所有變種病毒的措施。

呼吸系統科專科醫生梁子超向TOPick表示，即使英國衞生安全局指，XE的增長率比Omicron BA.2高9.8%，惟該病毒由今年1月19日首發現至今已逾2個月，暫時只見600多宗個案，初步認為傳播風險不大；他又提到XE是由Omicron BA.1及Omicron BA.2混合而成，估計對曾感染Omicron的人士所產生的免疫逃逸不大，即今波疫情感染者對感染XE仍有一定免疫力。

梁子超強調，第6波疫情威脅在於變種病毒的輸入，本港應做好防範所有變種病毒的措施，又提到Omicron在南非首被發現後，亦以極快速度蔓延全球，故衞生署必須做好所有輸入個案的基因分析，如發現新變種必須多加留意，並建議檢疫酒店應將相近日期抵港的旅客放置在鄰近房間或同一層，避免有新抵港人士傳染較早前抵港旅客，增加病毒流入社區的風險。

他又提到本港以至世衞，應設立隨變種病毒的出現以更新疫苗的機制，因現時疫苗仍是主要針對2年前出現的原始病毒株，對防感染新變種病毒，或高危患者對於染疫後防出現重症的效力均較弱，認為走「清零」路線的本港仍需等待新一代疫苗出現。

過去一周香港國際機場平均每日約240人次入境，港府今起恢復澳洲、加拿大、美國、英國、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓及尼泊爾9個國家的航班抵港，當局料今有約2,000人入境，其中英國近月發現3款新混合變種病毒，衞生防護中心今指本港上月初亦錄2相關個案，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文