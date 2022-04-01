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【2022消費券】新地12大商場推出消費券賞上賞　最高回贈$12,000禮券禮品+4小時免費泊車

休閒消費 16:59 2022/04/01

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熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

新地12大商場由即日起推出消費券賞上賞。（商場提供）

政府會於4月內派發首輪消費券，新地12大商場包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，為刺激消費，將加碼額外送出多重著數，吸引市民使用消費券。

由即日起至4月30日期間，新地12大商場推出升級消費券賞上賞。The Point會員及顧客以4大指定電子消費券支付工具於指定商場消費滿指定金額，最高可獲贈$12,000禮券及禮品，回贈率最高可達100%，消費儲分更可積分當錢使。自駕到場亦可享泊車著數，只需換領以上獎賞，即送免費泊車券，多買多賞。

新地商場的消費券賞上賞計劃，料有效帶動上水廣場內食肆及零售生意。（商場提供）

而推廣期內顧客於東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊，以即日電子消費滿$10,000或以上，即可享限時星級特賞，換領價值$10,000星級禮品及指定的商場精選優惠券組合，包括鑽石首飾、商戶/商場現金優惠券、小家電等，成功換領更額外送4小時免費泊車券，供下次使用。

限時激賞1︰The Point會員由即日起，可憑500積分於The Point平台率先預留換領證，再於4月30日前到指定商場，以即日單一電子消費滿$500，即送價值$120的禮遇，包括$100指定商場現金優惠券及/或$20 Point Dollar，更額外送1小時免費泊車券。

限時激賞2︰於指定商場即日電子消費滿$2,500或以上，即可換領$650指定商場/商戶現金優惠券組合及2小時免費泊車券。滿$5,500或以上，即可換領$1,500現金優惠券組合及3小時免費泊車券。

記者︰黃依情

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