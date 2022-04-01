【禁飛令取消】外傭中介指檢疫縮短成本減1萬　聘外傭月薪有望減至5000以下

▲ 禁飛令取消，今日有3班馬尼拉航班抵港。（資料圖片）

本港針對9個國家實施的禁飛令今日（1日）起取消，放寬航空公司「熔斷機制」，及縮短回港檢疫期至最少7日。根據機管局網站，今日共有三班來馬尼拉的班機抵港。香港僱傭公會主席陳東風今日表示現時酒店房間足夠，外傭可慢慢由外地來港紓緩本地的外傭荒。因為檢疫時間縮短，僱主聘請外傭的成本減少約1萬元至大約1.8萬就足夠，而相信外傭的月薪也會慢慢降至5300元左右。

陳東風說，若情況穩定，滯留在當地的7000名外傭大約會在2個月左右的時間抵港，「現在一個星期抵港外傭量大約是過去2、3個星期的量。」不過現時仍有航班熔斷機制，他指兩地政府現時的陽性判斷標準不一，菲律賓檢測中心CT值高於30即屬陰性，而本港要高於40，或會令航空公司及外傭中介無所適從，認為雙方政府應該商量好統一的標準。

外傭陸續抵港，陳表示本地的外傭荒可緩解，尤其僱主心理上的壓力會減少。目前聘請一名外傭大約需要5,500元的月薪，高價或者要高達6,000元，相信7,000人陸續抵港後大約可以降到4,800元至5,300元左右。

陳東風說，酒店隔離時間縮短，變相讓酒店房間數目增加了一倍，加上政府又有4間指定外傭檢疫酒店，目前已經不會出現早前預訂房間「爭崩頭」的局面。他指過去聘請一名外傭，酒店房費加仲介服務費大約要有2.5萬至2.8萬左右，現在大約僅需要1.8萬就已經足夠。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍