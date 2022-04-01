【日程調動】林鄭月娥取消記者會　消息：到深圳見夏寶龍談特首選舉及抗疫

▲ 消息指林鄭月娥今日到深圳與夏寶龍會面。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日以日程調動為由，突然取消早上的抗疫記者會，惹來關注。消息指，林鄭月娥今日去到深圳，與港澳辦主任夏寶龍會面，談及第五波疫情，以及周日展開提名期的特首選舉。

據了解，林鄭月娥今日前往深圳，與夏寶龍會面，會上曾討論特首選舉，以及中央支援應對第五波疫情。夏寶龍早前曾到深圳，多次主持支援香港抗疫工作協調會。

中共中政治局在周一曾召開會議，有建制中人估計，當日會議有就下任特首人選作討論。

特首選舉提名期周日（4月3日）展開，直至4月16日，選舉日則訂於5月8日。近日有傳，已延期的特首選舉或再押後，林鄭月娥可能延任一年，但消息人士預料，選舉會如期舉行，而建制核心近日則收到溫馨提示：１、封口不評論特首選戰人選；２、暫時不要提名任何人；３、提名期和投票日，儘量留港。

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