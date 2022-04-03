【息影藝人】曾演出《他來自江湖》陳嘉賢陪女兒抗癌轉職傳道人　成立癌症病童合唱團為兒童帶來歡樂

▲ 陳嘉賢現在已經轉職成為傳道人。

曾演出《他來自江湖》的陳嘉賢，最近現身教會的短片，息影29年的她，近年轉職傳道人，她在短片中以傳道人身份接受訪問，大談自己毅然息影的原因、對同屆藝訓班同學周星馳和梁朝偉的印象，以及息影後的生活。

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陳嘉賢在訪問中分享了多張珍貴的照片，包括她與梁朝偉、周星馳等的照片，她參加第11期無綫藝員訓練班而入行，同屆的同學有梁朝偉、周星馳、吳鎮宇、歐陽震華、張兆輝、關禮傑等，現在已是粒粒巨星，畢業後她大多數演二、三線角色，後來他在《他來自江湖》中飾演「老姑婆」黃玉華，與星爺有很多對手戲，逐漸為人所熟悉。



不過她在1989年與拍拖年餘的馬姓男友拉埋天窗後，更於1993年宣布息影，全面退出娛樂圈，轉職做保險，她在訪問中透露退出的原因，因為覺得娛圈工作欠缺安全感，終日在等通告，試過連朋友婚禮做姊妹都要臨時甩底。



組織癌症病童合唱團



1993年她為丈夫誕下大仔，於1999年再誕下細女，不過細女在1歲時患上血癌，在陪女兒抗癌期間，她每日在醫院穿梭，眼見很多家長、病童的擔憂，因此開始了醫院義工的探訪工作，並組織癌症病童合唱團等活動，希望為病房的小朋友帶來歡樂，而女兒在她悉心的照料下，接受了兩年化療，終於康復。

後來陳嘉賢對神學產生很大的興趣，更放棄經營多年的保險行業，轉攻神學課程，於2012年完成伯特利神學院基督教教育及輔導學士及臨床牧關課程，又於2014年完成道學碩士課程，現職傳道人。



陳嘉賢又再談到當年在演藝圈的經歷，笑言覺得梁朝偉會成功，但沒有想過星爺會紅：

周星馳單眼皮嘛！當佢一貼咗雙面膠紙，就叫人睇佢對眼，成日問人佢有冇靚仔到，真係好搞笑、無厘頭。後來睇佢作品當然覺得佢好有才華，但當年只會覺得梁朝偉會成功。

她更以兩人的經歷對年輕人作出鼓勵：「無諗過周星馳得。所以年青人成功唔係得一條路，要把握到機會，唔需要去學人。」

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嘆年輕不懂珍惜



陳嘉賢憶述當年在3千多人中的面試脫穎而出，獲選加入僅有廿多名學員的藝員訓練班，而且初入行已能演出有對白的角色，可以說是贏在起跑線上，可惜自己不懂得珍惜和感恩。

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責任編輯:陳麗薇