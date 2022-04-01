【另類升學】港生多次留級被斷言無法讀大學　靠遙距課程發掘電腦興趣考入港大

▲ Michael靠著加拿大遙距課程發掘電腦興趣，最終考入港大。

本港高中DSE課程一試定生死，成績較遜色的學生難以入讀大學。有在主流中學多次留級的港生，曾被學校斷言無法升讀大學、甚至高級文憑，其後在朋友介紹下，修讀加拿大遙距中學課程，發掘到自己對電腦的興趣，最後從主流中學退學，全力上網課，最終憑優異成績考入香港大學計算機科學。

今年20歲的Michael，小學時因有父母督促成績不錯，考入Band 1英中，然而升中後卻開始懶散，中一就留級兩年，好不容易升上中二，卻又面臨再度留班的危機。

最終他決定轉校至一間Band 2中學升讀中三，由於學習上沒有目標，以得過且過的態度繼續升班，但老師告訴他，按學校往年的大學升學率，他的成績是沒可能升讀大學，甚至連高級文憑也難以入讀。

Michael坦言，當時並沒有太徬徨，父母也沒有給予他壓力，但他都開始找尋其他出路，希望能繼續升學，

我去做兼職時，有另一位做了很久的姨姨告訴我，如果當初她有好好讀書就好，我也覺得自己不可以一輩子這樣，應該要努力。

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退學上遙距課程

後來他得知有朋友修讀加拿大安省網上中學（OeS）的課程，更成功入讀加拿大多倫多大學，Michael在了解相關課程內容後，亦在中五下學期決定報讀。

疫情關係，他早上會上主流中學的網課，下午就修讀OeS課程，校方提供升學輔導，為他訂立學習計劃，由於他對電腦有興趣，因此修讀了電腦編程課程，其後亦有修讀英文和數學。直至暑假，他與家人商量後，決定從主流中學退學，全力修讀OeS課程。

因為知道在主流中學無法升學，不想浪費太多時間。

OeS亞洲區營運總監陳智良表示，學生在主流學校中三至中五的成績可以轉成OeS的學分，不過由於Michael的成績較遜色，可以轉化的學分不多，需要重頭讀起，但最重要是他有清晰目標，希望向電腦、人工智能方向發展，對制訂學習計劃有莫大幫助。

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毋須一試定生死

他花了14個月時間修讀13科，每個科目都是7成分數為功課、3成為考試分數，毋須「一考定終身」。上課的模式亦與主流中學不同，以數學為例，不會要求學生不斷操練，功課只有4至5題，但都需要理解概念才能作答，其他課程的內容也要求學生在日常生活應用理論，而非單單死記硬背。

課程重視自主學習，我們會先預習，然後2小時課程都是向老師問問題。以前讀主流中學數學只有30幾分，但讀OeS後有80多分，增加了我的學習動力。

Michael表示，每次見到自己成績有進步，距離入大學的目標漸近，就更有力量努力追上，最終在Grade 12時獲得91分平均分。他報考了香港、英國及加拿大逾10間大學，並在去年1月至2月陸續收到數間大學的取錄通知，較DSE放榜更快，最終他決定入讀香港大學計算機科學（Computer Science AI），現時快將完成Year 1課程，他希望未來可以繼續讀好書，將來從事人工智能方面的工作。

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記者︰林愛娜