【NFT】T.O.P發售蒙娜麗莎主題NFT　消費滿$800換畫具套裝＋網上繪畫工作坊

▲ T.O.P再次推出「蒙娜麗莎出旺角記」。(圖片由T.O.P.提供)

T.O.P之前舉辦的「蒙娜麗莎出旺角記」大受大家歡迎,近日T.O.P商場決定請蒙娜麗莎繼續陪大家盡興,將以不同形象現身T.O.P,由即日起至4月30日,蒙娜麗莎會再次登場,讓大家盡情拍照紀念。

T.O.P是次聯乘社企「藝全人」,邀請本地12位展能藝術家首度呈獻「Mona Lisa NFT Galleria」,以蒙娜麗莎為主題的作品及其他數碼藝術品一共20幅,透過NFT形式發售,當中所得部分款項將捐助展能藝術家發展慈善機構,同時支持藝術和公益。

▲ 首個慈善發售蒙娜麗莎NFT展覽於T.O.P This is Our Place 4樓展出。(圖片由T.O.P.提供)

如大家想安坐家中購買NFT支持是次慈善活動,只需要到此網站挑選各「藝全人」藝術家的NFT畫作。

T.O.P商場表示推廣期內於商場以電子消費滿800元,即可換領限量畫具套裝連同由「藝全人」藝術家許培茜當導師的網上繪畫工作坊。

