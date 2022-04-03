【NFT】T.O.P發售蒙娜麗莎主題NFT 消費滿$800換畫具套裝＋網上繪畫工作坊
休閒消費 12:08 2022/04/03
T.O.P之前舉辦的「蒙娜麗莎出旺角記」大受大家歡迎，近日T.O.P商場決定請蒙娜麗莎繼續陪大家盡興，將以不同形象現身T.O.P，由即日起至4月30日，蒙娜麗莎會再次登場，讓大家盡情拍照紀念。
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T.O.P是次聯乘社企「藝全人」，邀請本地12位展能藝術家首度呈獻「Mona Lisa NFT Galleria」，以蒙娜麗莎為主題的作品及其他數碼藝術品一共20幅，透過NFT形式發售，當中所得部分款項將捐助展能藝術家發展慈善機構，同時支持藝術和公益。
如大家想安坐家中購買NFT支持是次慈善活動，只需要到此網站挑選各「藝全人」藝術家的NFT畫作。
T.O.P商場表示推廣期內於商場以電子消費滿800元，即可換領限量畫具套裝連同由「藝全人」藝術家許培茜當導師的網上繪畫工作坊。
總裝修設計費用約$1,040,000萬，當中包括基本裝修、泥水電工、油漆木工工程及安裝等。
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責任編緝：蕭雅文