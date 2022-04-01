【Disney+劇集】 星戰劇《歐比王肯諾比》改播出日期　5月27日同日播首兩集

▲ 劇集《歐比王肯諾比》令人期待。

Disney+自公布星球大戰《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi）的製作以來，一直受到廣大星戰迷熱切期待。

早前在首支預告片發布後，更引起全球影迷熱議，為劇中浩瀚的場景及即將出現的角色感到無比興奮。

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播出日子有改動

今日飾演絕地大師歐比王肯諾比的伊雲麥葵格(Ewan McGregor)親自公布，由Lucasfilm製作的《星球大戰》系列最新劇集《歐比王肯諾比》首播日期將稍作改動。

日子將於5月27日（星期五）起在Disney+獨家上線，而首兩集也會一併於同日播出。

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伊雲麥葵格與凱頓基斯登遜再度合作

劇集時空設定於《星球大戰前傳:黑帝君臨》事件發生後的第10年，絕地大師歐比王肯諾比，正在面對他人生最重大的挫敗，其最好朋友兼絕地學徒安納金天行者（AnakinSkywalker）沉淪與腐化。

最後安納金天行者墮入原力的黑暗面，成為邪惡西斯大帝黑武士（Sith Lord Darth Vader）。

演員方面，由同時參與此劇監製工作的伊雲麥葵格，繼星戰前傳三部曲後，再次演繹經典角色絕地大師，聯同好拍檔凱頓基斯登遜（Hayden Christensen）一同回歸參與拍攝，繼續演黑武士一角。