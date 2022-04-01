  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (週五) 18:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Disney+劇集】 星戰劇《歐比王肯諾比》改播出日期　5月27日同日播首兩集

娛樂 17:44 2022/04/01

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

劇集《歐比王肯諾比》令人期待。

Disney+自公布星球大戰《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi）的製作以來，一直受到廣大星戰迷熱切期待。

早前在首支預告片發布後，更引起全球影迷熱議，為劇中浩瀚的場景及即將出現的角色感到無比興奮。

最新影片推介：吳海昕專訪

【Disney+電影】出爐影后演傳道女王爭議一生 　《神聖電視台》揭福音夫妻檔斂財真相

播出日子有改動

今日飾演絕地大師歐比王肯諾比的伊雲麥葵格(Ewan McGregor)親自公布，由Lucasfilm製作的《星球大戰》系列最新劇集《歐比王肯諾比》首播日期將稍作改動。

日子將於5月27日（星期五）起在Disney+獨家上線，而首兩集也會一併於同日播出。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

伊雲麥葵格與凱頓基斯登遜再度合作

劇集時空設定於《星球大戰前傳:黑帝君臨》事件發生後的第10年，絕地大師歐比王肯諾比，正在面對他人生最重大的挫敗，其最好朋友兼絕地學徒安納金天行者（AnakinSkywalker）沉淪與腐化。

最後安納金天行者墮入原力的黑暗面，成為邪惡西斯大帝黑武士（Sith Lord Darth Vader）。

演員方面，由同時參與此劇監製工作的伊雲麥葵格，繼星戰前傳三部曲後，再次演繹經典角色絕地大師，聯同好拍檔凱頓基斯登遜（Hayden Christensen）一同回歸參與拍攝，繼續演黑武士一角。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
12:43 2022/03/25
【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
【Disney+劇集】《月光騎士》被封MCU最精彩劇集　明天上架收看前6大備忘　　
19:04 2022/03/29
【Disney+劇集】《月光騎士》被封MCU最精彩劇集　明天上架收看前6大備忘　　
【Disney+電影】出爐影后演傳道女王爭議一生 　《神聖電視台》揭福音夫妻檔斂財真相
12:46 2022/03/31
【Disney+電影】出爐影后演傳道女王爭議一生 　《神聖電視台》揭福音夫妻檔斂財真相

你可能感興趣

【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
12:43 2022/03/25
【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密
【Disney+劇集】《月光騎士》被封MCU最精彩劇集　明天上架收看前6大備忘　　
19:04 2022/03/29
【Disney+劇集】《月光騎士》被封MCU最精彩劇集　明天上架收看前6大備忘　　
【Disney+電影】出爐影后演傳道女王爭議一生 　《神聖電視台》揭福音夫妻檔斂財真相
12:46 2022/03/31
【Disney+電影】出爐影后演傳道女王爭議一生 　《神聖電視台》揭福音夫妻檔斂財真相
Disney＋ 星球大戰 荷里活 電視劇 娛樂行業

最高瀏覽

【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
17:36 2022/03/31
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪
18:30 2022/03/31
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪
【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病　細龜全家移居廣州19年珍惜父子情
17:29 2022/03/31
【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病　細龜全家移居廣州19年珍惜父子情