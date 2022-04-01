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【提早暑假】香港樂高探索中心舉辦綫上創意工作坊　YouTube跟砌完成挑戰可贏取LEGO【內附連結】

休閒消費 17:26 2022/04/01

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香港樂高探索中心將連續多星期推出不同主題的樂高線上創意工作坊。（樂高提供）

香港樂高探索中心由即日起至5月1日連續多星期推出不同主題的「樂高線上創意工作坊」，讓小朋友在家也能體驗樂高拼砌樂趣。小朋友完成每周的挑戰，最有創意的作品更有機會獲得指定LEGO產品。

於2021年3月開幕的香港樂高探索中心，是香港其中一個最受歡迎的親子室內遊樂場，當中設有10個不同主題的樂高主題園區，讓所有小朋友發揮無限想像力。而樂高線上創意工作坊於疫情期間，香港樂高探索中心希望透過不同主題的樂高線上創意工作坊，讓小朋友即使留家抗疫仍可善用假期、寓教於樂，並且提供空間讓小朋友發揮無窮創意。

小朋友可參與樂高線上創意工作坊，贏取樂高產品。（樂高提供）

每個星期，樂高拼砌達人 King Leung 將透過香港樂高探索中心官方 YouTube 頻道，分享如何拼砌4款迷你樂高作品，讓小朋友練習拼砌技巧的同時，激發起無限創意。小朋友只需訂閱 YouTube 頻道並於每星期日23:59前，將相應主題的樂高拼砌作品，上傳到Facebook專頁帖文留言位置，樂高拼砌達人會挑選5個最有創意的作品，送出指定樂高產品一份。

記者︰黃依情

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