【提早暑假】香港樂高探索中心舉辦綫上創意工作坊 YouTube跟砌完成挑戰可贏取LEGO【內附連結】
休閒消費 17:26 2022/04/01
香港樂高探索中心由即日起至5月1日連續多星期推出不同主題的「樂高線上創意工作坊」，讓小朋友在家也能體驗樂高拼砌樂趣。小朋友完成每周的挑戰，最有創意的作品更有機會獲得指定LEGO產品。
於2021年3月開幕的香港樂高探索中心，是香港其中一個最受歡迎的親子室內遊樂場，當中設有10個不同主題的樂高主題園區，讓所有小朋友發揮無限想像力。而樂高線上創意工作坊於疫情期間，香港樂高探索中心希望透過不同主題的樂高線上創意工作坊，讓小朋友即使留家抗疫仍可善用假期、寓教於樂，並且提供空間讓小朋友發揮無窮創意。
每個星期，樂高拼砌達人 King Leung 將透過香港樂高探索中心官方 YouTube 頻道，分享如何拼砌4款迷你樂高作品，讓小朋友練習拼砌技巧的同時，激發起無限創意。小朋友只需訂閱 YouTube 頻道並於每星期日23:59前，將相應主題的樂高拼砌作品，上傳到Facebook專頁帖文留言位置，樂高拼砌達人會挑選5個最有創意的作品，送出指定樂高產品一份。
記者︰黃依情