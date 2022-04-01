【失語症】男星布斯韋利士患失語症息影　認清7大症狀+與患者溝通技巧

▲ 男星布斯韋利士患失語症息影，認清7大症狀+與患者溝通技巧。

現年67歲的《虎膽龍威》系列男星布斯韋利士（Bruce Willis）因患上失語症（Aphasia）終止演藝生涯。失語症是一種因腦部損傷引起的症候群，如中風、頭部外傷、腫瘤或腦退化性疾病、腦部感染等，使患者失去原有語言能力。

布斯韋利士的家人日前在社交媒體宣布，布斯韋利士近日被診斷患上失語症，逐漸失去判斷語言、正常發音與說話的能力，甚至無法閱讀與書寫，基於健康考慮，決定逐漸離開演藝行業。

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什麼是失語症？根據香港言語治療師協會資料，失語症指因大腦受損而引起的語言障礙，其中以左腦受損的病人有較大機會患上失語症。患者的語言理解、表達、閱讀及書寫能力，甚至社交語用亦可受到影響。

失語症特徵

需要較長時間或多次重複才理解字詞及句子的意思

較難理解複雜的句子或速度太快的說話

有找字困難，需要時間或提示才能想到適當的字詞來表達自己的意思

說話句子簡單，句子結構錯誤

不斷重複某些字詞

嚴重的患者可能會完全不能理解別人的說話或不能說出有意思的句子

對社交場合感到困擾

與患者溝通建議

給予患者充足的時間及表達

盡量留意患者的言語及非言語表達，如動作、眼神

減少溝通環境的干擾及雜聲

減慢說話速度，運用簡單及直接的言語與患者溝通

為患者提供不同接受訊息及表達的途徑，如用動作、文字、書寫工具、實物、圖片作輔助

如不能明白患者的說話，請示意並重覆你能明白的部份，使患者不用重覆整句句子作修正

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責任編輯：羅嘉欣