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【提高警覺】涉假委任證冒警欺騙43萬元　警方拘捕18歲男子

社會 17:43 2022/04/01

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（警方提供）

警方今日（1日）表示，拘捕1人，涉嫌以欺騙手段取得財產及冒充警務人員被捕，現正被扣留調查。

警方指，上月30日接獲一名64歲本地男子報案，指早前接獲一名自稱為內地執法人員的疑人來電，指報案人在內地涉嫌干犯刑事罪行，並要求報案人向指定銀行戶口轉帳以協助調查。由於報案人並不熟悉網上銀行事務，該名疑人遂稱可安排在港人員到報案人的住所並提供協助。

同日一名18歲男子到達報案人位於將軍澳的住所，他自稱為香港警察及向報案人展示一張偽造的香港警察委任証，報案人其後在該男子的協助下轉帳約43萬元至其他本地銀行戶口，其後懷疑受騙並報案。

警方經深入調查後，昨日上午在將軍澳區拘捕一名18歲姓羅男子，檢獲一張懷疑偽造警員證件、兩部手提電話及約七百元現金，涉嫌以欺騙手段取得財產及冒充警務人員被捕。

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責任編輯：余思嵐

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