【Disney+電影】九把刀作品《月老》上架　比《那些年》更催淚獲金馬獎肯定

▲ 電影《月老》將於Disney+上架。

由台灣知名作家九把刀暢銷同名小說改編兼執導，柯震東、宋芸樺和王淨主演的電影《月老》將在4月2日凌晨12時於Disney+上線，而《月老》去年於港台兩地上映時大受歡迎，在香港亦極速衝破1,100萬港幣票房。

電影把愛情故事與冤魂復仇的奇幻風格結合，內容題材新穎，陣容同樣矚目。自編自導《月老》的九把刀自認本片是他「有史以來寫過最好的劇本」。

▲ 電影《月老》上映時於亞洲掀起熱潮。

比《那些年》更催淚

《月老》故事設定頗為新鮮，打造地府與各種神明，趣味十足，顛覆各種對於陰間的想像。

電影男女主角超生越死，浪漫卻不失跳脫，聚焦在「緣份」這個命題，牽起穿越千年的愛恨情仇，以及前世今生的難解之緣。

而在電影的後半段，還有一個驚人的反轉，這個轉折驚喜十足，卻凸顯角色深情，刻骨銘心的虐戀更令觀眾心疼。

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另外電影充滿深情對白，最著名的一句莫過於「有些事，一萬年也不會變」。另外還有劇經典金句，「愛情來了，甚麼都擋不住」、「我們可能來不及也學不會說再見，所以就期待下次再相遇」

▲ 男女主角不乏親熱戲。

故事賺人熱淚

不只愛情故事賺人熱淚，《月老》這次更加仔細描寫主人與寵物之間的深厚感情，電影裡最動人的一幕，莫過於柯震東跟愛犬阿魯在平交道旁相遇，讓不少觀眾淚灑。

原來在拍攝的當下，柯震東曾經擔心這一場戲的難度指數很高，幸而在導演喊開拍之際，柯震東瞬間進入狀況淚流不止。

▲ 柯震東演繹得很投入。

獲金馬獎肯定

《月老》榮獲金馬獎11項提名，最終亦不負眾望獲得金馬獎最佳視覺效果、最佳音效、最佳造型設計3項大獎肯定。

全片有逾800個特效鏡頭，華麗特效看得目不暇給，亦有集結台灣最新的特效技術，影迷一致讚譽效果令人驚豔，大力讚賞具國際水準。

最後，不少影迷期待續集，九把刀稱：「未來當然會想發展月老更多的故事，每一個月老都有背後揪心的秘密，以及他們想完成的拼圖。還有很多神職都可以一起擴充發展，死後的世界更大！」