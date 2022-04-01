【第五波疫情】陳福和指新冠病毒會循減低殺傷力變異　相信6月前疫情會受控制

▲ 港大微生學系臨床副教授陳福和。（資料圖片）

港大微生學系臨床副教授陳福和今日（1日）出席港大節目時表示，指新冠病毒變異方向，會循「傳播力強，殺傷力弱」的方向演變，籲市民不必因出現新變種病毒而過分擔心。他又相信，至5月、6月時，疫情會回落，但香港仍處於被動位置，認為短期內市民仍不能輕易脫下口罩。

陳福和表示，市民不必因新變種病毒而感到害怕，形容「變幻原是永恒」，如近日發現的Omicron混合病毒XE。他解釋，每6至9個月一般會出現新變種，而大部分新變種病毒會被淘汰，下半年有新變種都有可能。陳福和指，一般而言，新冠病毒在全球多人接種情況下，已完成接種人士重症及死亡率較低，新變種病毒多改變而不穩定，感染人的效率會降低，繁殖速度比以前病毒株差。他比喻：「如果病毒聰明，是不應殺晒我哋，是要減低致病性，因要有宿主才可生存，病毒會循這個方向變種。」

陳福和又強調，小童感染Omicron有機會引起嚴重併發症，籲市民不要無視Omicron，將之與普通流感相比。他呼籲，如小童滿足打針條件應盡快打針，家長應減少帶3歲以下兒童前往人多地方或乘搭公共交通工具。

陳福和表示，疫情以來香港人一直辛苦配合防疫，惟老人接種率太低，形容應對第五波疫情是「硬着陸」。他表示，如要恢復正常生活脫下口罩，當局需要知道已接種3針或曾染疫市民的數據，計算感染率，措施或包括政府專家顧問許樹昌所提出的「萬人抽血抗體測試研究」或政府所提出的「全民快測」。

陳福和又認為，「戴口罩不是過分事」，雖基於客觀數據，至5月、6月時，疫情應會「控制得不錯」，但隨着香港開放外國航班及內地疫情，香港仍處於被動位置，為高危人士如老人、小童着想，認為短期內市民仍不能輕易脫下口罩。

最新熱門影片：【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津