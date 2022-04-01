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【NFT】Q-Pets成首家進軍元宇宙寵物店　推十款NFT助動物慈善

休閒消費 18:22 2022/04/01

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首個推出市場的限量寵物肖像。

Q-PETs 宣佈進駐The Sandbox《沙盒》元宇宙，成為首家於元宇宙開業的香港寵物連鎖店，將主⼈與⽑孩的感情延續及保留到無邊界的元宇宙區間。

為慶祝這個重要里程，Q-PETs 將聯同香港首間獲得The Sandbox《沙盒》正式認可及委任工作的元宇宙遊戲工作室INDEX GAME 推出限量寵物肖像 Voxel NFT，並以贊助形式，扣除成本後將收益贊助予不同動物慈善組織，幫助有需要的動物。

Q-PETs 近年積極推動「動物零買賣」，旨在向「領養不購買」的理想推進。Q-PETs 創辦人葉煜明 表示：「有感近年流浪貓狗數字日益增加，棄養個案亦持續上升，增加了不少動物慈善組織的負擔，我們希望運用元宇宙的優勢，做到 ”Play-todonate”，以幫助有需要的⼩動物。作為香港第首間進駐元宇宙的寵物連鎖店，我們將與 INDEX GAME 合作，推出十款限量寵物肖像Voxel NFT，讓消費者認購，收到的所有款項，於扣除成本後，餘下的收益將分別贊助予三間動物慈善組織，包括⽑守救援、香港拯救貓狗協會及香港兔友協會。」

Voxel NFT 參照Q-PETs貓店飯粒的外型設計。

Paul 續說：「進入The Sandbox 《沙盒》元宇宙是 Q-PETs 數碼轉營的第一步，希望令品牌更年輕化，讓更多年輕人關注寵物優質生活及宣揚愛護動物的信息。」

Q-PETs限量寵物肖像 Voxel NFT 一系列共10款，當中包括埋4 款小狗、4 款小貓及2 兔子，每款限量100 個，預計於今年年中開始接受公開認購，率先推出市場的限量

寵物肖像Voxel NFT 會參照Q-PETs 貓店 – 飯粒的外型設計，可愛造型定必讓用家愛不惜手。

記者:eric

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