【著數優惠】小米Redmi Note 11系列推出3款新型號　4月12日前購買可享$460禮遇+睇首播派$100手機券

▲ 小米Redmi Note 11 系列再多3款新型號，最高階版11 Pro+ 5G售$3,299。（小米提供）

小米的Redmi Note 11系列最近再添三名新成員，包括有Pro+ 5G、Pro 5G及Pro 3款，並以「Rise to the challenge」作為本年度的系列標語，當中「Rise」具備升級之意，寓意系列功能會全面升級，希望令用家眼前一亮。

最高階版的Redmi Note 11 Pro+ 5G 是首款配備120W快速充電的 Redmi Note 手機，能夠在 15 分鐘內將 4500mAh 大容量電池充至100%。新機同樣配備1億800萬像素主鏡頭，加上1/1.52英吋 Samsung HM2 感光元件，同時支援9合1像素合併技術及2.1um像素。Pro+ 5G 更是Redmi Note系列迄今音頻最優秀的型號，配備雙揚聲器SOUND BY JBL，毋須任何額外硬件即可塑造強勁立體聲。

Redmi Note 11 Pro+ 5G 備有8+256 GB，有石墨灰、森林綠及星空藍3色，售$3,299。Redmi Note 11 Pro 5G則有8+128GB，有石墨灰、極地白及海洋藍3色，售$2,599。而Redmi Note 11 Pro備有6+128GB，有石墨灰、極地白及星空藍3色，售$2,299。

▲ 4月6至4月12日期間購買Redmi系列，可享高達$460禮遇。（小米提供）

以上手機由4月6日起於mi.com、小米之家、各大運營商及零售商正式發售，而於4月6日至4月12日期間購買Redmi Note 11 Series，可獲贈額外禮品，包括︰

購買Redmi Note 11 Pro 送米家負離子風筒 H300（價值$199）或 mi.com 限定禮品小米無線行動電源10000（價值$179）

購買Redmi Note 11 Pro 5G 送小米智能攝影機 2K 標準版（價值$199 ）或mi.com限定禮品小米路由器 4A Gigabit 版（價值$219 ）

購買 Redmi Note 11 Pro+ 5G 送 Redmi 手環 Pro（價值$329）

購買 Redmi Note 11 Series 更尊享 YouTube Premium 服務兩個月免費試用（價值$136）



而於4月6日晚上8時在mi.com 舉行米粉節 2022 首播時，更會派發$100手機券，適用於購買以上3部新手機。

官方網站：http://mi.com/hk

記者︰黃依情