【特首選舉】特首選舉提名期後日展開　候選人須於本月14日前取得188名選委提名

▲ 候選人最遲須於本月14日下午5時前，親自前往中環展城館，將填妥的提名表格送交選舉主任。（經濟日報資料圖片）

特首選舉將於5月8日舉行，提名期後日展開，至本月16日結束，但候選人最遲須於本月14日下午5時前，親自前往中環展城館，將填妥的提名表格送交選舉主任。

候選人必須為香港永久性居民中的中國公民、沒有外國居留權、年滿40歲，並在香港通常居住連續不少於20年。每名候選人必須取得不少於188名選舉委員會委員提名，其中須包括5個界別中，各不少於15名選委提名。

候選人資格審查委員會在決定某候選人是否獲有效提名時，可要求該候選人提供資審會認為適當的任何其他資料，以令其信納該項提名有效。

另外，高等法院原訟法庭楊家雄法官，已獲為委任為今次選舉的選舉主任。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

責任編輯：胡偉明

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9