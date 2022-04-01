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【特首選舉】特首選舉提名期後日展開　候選人須於本月14日前取得188名選委提名

政治 18:21 2022/04/01

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候選人最遲須於本月14日下午5時前，親自前往中環展城館，將填妥的提名表格送交選舉主任。（經濟日報資料圖片）

特首選舉將於5月8日舉行，提名期後日展開，至本月16日結束，但候選人最遲須於本月14日下午5時前，親自前往中環展城館，將填妥的提名表格送交選舉主任。

候選人必須為香港永久性居民中的中國公民、沒有外國居留權、年滿40歲，並在香港通常居住連續不少於20年。每名候選人必須取得不少於188名選舉委員會委員提名，其中須包括5個界別中，各不少於15名選委提名。

候選人資格審查委員會在決定某候選人是否獲有效提名時，可要求該候選人提供資審會認為適當的任何其他資料，以令其信納該項提名有效。

另外，高等法院原訟法庭楊家雄法官，已獲為委任為今次選舉的選舉主任。

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責任編輯：胡偉明

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