【大學發展】校長林群聲上任一周年分享都大發展方向　將積極招攬世界級學者

▲ 香港都會大學校長林群聲上任已一年。（經濟日報資料圖片）

香港都會大學校長林群聲今日 （1日）上任一周年，他於網上與300多名教職員交流，當中分享校方未來的發展方向，包括積極招攬世界級學者，又分享未來策略性研究方向，包括數碼人文與文學、公共及社會政策、國際商務、等。

林群聲今與教職員進行網上「會堂討論」（Town Hall Meeting），他表示，校方未來將透過環球學術人才招聘計劃及中央學術人員基金，招攬世界級學者以提升教研質素，亦會積極完善校園環境及設施，騰出更多空間。他指，校方已租用觀塘的大廈單位，用作部分行政及支援部門的辦公室，調遷計劃將有序地進行，不會影響學生的學習及恆常的教研活動。

另外，林群聲亦介紹未來大學策略性研究方向，包括數碼人文與文學、公共及社會政策、國際商務、企業責任營運、雙語教學、樂齡科技、環境科學、智慧城市，及遙距創意教育。他又回顧上任1年內與大學成員共同取得的成果，指出過去一年充滿挑戰，感謝大學各成員的付出及支持。

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責任編輯：黃悅晴