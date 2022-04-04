【黑金風暴】趙慧珊暫別樂壇轉當演員　Aka深信因果：討厭口舌招尤

▲ Aka放下組合隊長身份，轉戰影視圈闖一番。

前組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）早前在處女劇《黑金風暴》飾演ICAC調查人員表現出眾，上演多場槍戰及爆破場口，首次拍劇獲益良多。

她接受TOPick專訪時表示劇集拍足4、5個月，並在不同地方取景，她從未試過參與如此漫長的拍攝工作，坦言感到緊張：「面對着很多很叻的前輩，開頭擔心有地方做得不足夠。幸好有飾演我Team的『大佬』黃浩然，教會了我們很多。」

她還大讚林峯和李璨琛為人親切，拍攝過後會一起吃飯、唱K，非常融洽。

▲ Aka首次拍攝劇集《黑金風暴》。（受訪者提供）

槍戰翻車好驚險

雖然Aka曾經試過揸槍拍攝，但接觸真槍則是第一次，面對發彈後的回彈力，她直言甚有難道，更揭劇中有演員意外受傷流血：「因為回彈力好很強，有前輩眉及手被回彈至流血。由於開槍聲浪大，且回彈力強，很容易會合上眼睛。我很高興拍攝時訓練到能張開眼睛開槍，導演亦有讚揚我！」

她並感謝林迪安導演給予機會自己，一直用心教導開槍的姿勢。

談到深刻的事情，Aka憶述其中一個翻車場口，她與演員們在車內，而貨車需迎面駛至最後一刻才剎車，她形容這場戲份既驚又險：「真的差不多撞到！最後一刻我們才推門離車而去，當時真的嚇倒，前輩亦有少少被嚇親。」

最新影片推介：After Class專訪

黃浩然分享演戲經歷

首次拍劇的Aka時常向同劇前輩取經，交流演戲心得，尤其「大佬」黃浩然，對方跟她分享不少以自己的經歷：「拍戲時遇到的惡劣天氣，熱的時候拍古裝；還有分享執生技巧，讓我不用行冤枉路。他很take care後輩，會說『呢場戲冇你喎，你去休息吓啦。』第一次拍劇遇到這麼好的前輩，不會嚇怕演戲，哈哈！」

Aka稱，若將來能有幸做前輩，會秉承住對方的精神，慷慨分享自己的經驗。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

學生造型無違和感

其中一場臥底戲份化身學生妹，現年35歲的她穿起校服毫無違和感，她透露這場戲原先不在劇本之中：「Fitting時多了一套校服，我翻看整個劇本，都沒有提及過我要穿校服的場口。後來才得知監製特意加給我，認為這場臥底戲份，需要穿校服去掩飾我的身份。」但她自認年紀不小，穿起校服感到不好意思。

近日她主演的獨立短片《胎鏡》在YouTube上架，片中再次化身學生妹，以校園欺凌去拍攝佛學因果的故事。Aka坦言深信因果報應：「我相信相由心生，內心漂亮的，相貌也美麗。有些人比較喜歡口舌招尤，我通常不會跟那些人來往，比較喜歡跟善良的人交朋友。」

【愛人如己】趙慧珊李靜儀考默契變互相踢爆 Heidi揭Aka情傾宅男

成為全方位藝人

Super Girls於2010年由Aka、蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）、陳穎欣（Yanny）和李靜儀（Heidi）五女組隊，2019年開始成員各自單飛發展，成軍第10年Aka、Jessica及Heidi宣布不與經理人公司續約，令組合踏上瓦解之路。

▲ 2010年Yanny、Jessica、Aka、Heidi及Cheronna組成Super Girls。（Facebook圖片）

就算Aka約滿仍然懂得飲水思源，感恩公司給予她機會以組合去唱歌：「我很喜歡唱歌，同時一直有學戲，希望在這個機會做一個全能的藝人。非常開心拍劇時，導演、老闆和前輩都讚我演得好，得到他們的認同，是一針很大的強心針。」

來到人生這個階段，她希望藉住機會轉型為演員，勇闖影視圈：「多方面嘗試亦好，人生走的路長了，體驗多了，可以將自己的感受、心情和經歷，放在角色上演活它，好有滿足感。」

至於音樂方面，Aka揚言暫別樂壇，若然有劇集主題曲適合，她絕對會想去唱：「人生路上有很多probability，我好興奮，希望拍更多好的作品，嘗試不同造型及角色。知道粉絲等了我一段時間，我會繼續努力！」

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

記者：馮雪怡