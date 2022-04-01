  • 18°C
香港時間 : 2022401日 (週五) 20:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速測試】消委會接獲226宗投訴　快測名單搜尋器新增3個地區認可名單

社會 19:29 2022/04/01

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

快速抗原測試包日漸普及。(資料圖片)

新冠肺炎快速測試日漸普及，消費者委員會指，由今年1月至3月31日共接獲226宗有關快速抗原測試包的投訴。此外，消委會於3月9日推出方便市民購買合標準的快速抗原測試包的搜尋器，已更名為「不同地區認可的快速抗原測試包名單搜尋器」。

消委會指，於3月9日推出的搜尋器，涵蓋香港、中國內地、歐盟及美國的認可測試包名單，方便市民參考及選購合乎標準的快速抗原測試包。搜尋器今日(1日)更新增涵蓋澳洲、新加坡及澳門的認可測試包名單，並正式改名為「不同地區認可的快速抗原測試包名單搜尋器」。消委會將會定期為搜尋器更新資料外，為消費者提供更多資訊，安心選購快速抗原測試包。

最新熱門影片：

【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力　專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【提高警覺】涉假委任證冒警欺騙43萬元　警方拘捕18歲男子
今日 17:43
【提高警覺】涉假委任證冒警欺騙43萬元　警方拘捕18歲男子
【特首選舉】特首選舉提名期後日展開　候選人須於本月14日前取得188名選委提名
今日 18:21
【特首選舉】特首選舉提名期後日展開　候選人須於本月14日前取得188名選委提名
【大學發展】校長林群聲上任一周年分享都大發展方向　將積極招攬世界級學者
今日 18:22
【大學發展】校長林群聲上任一周年分享都大發展方向　將積極招攬世界級學者

你可能感興趣

【提高警覺】涉假委任證冒警欺騙43萬元　警方拘捕18歲男子
今日 17:43
【提高警覺】涉假委任證冒警欺騙43萬元　警方拘捕18歲男子
【特首選舉】特首選舉提名期後日展開　候選人須於本月14日前取得188名選委提名
今日 18:21
【特首選舉】特首選舉提名期後日展開　候選人須於本月14日前取得188名選委提名
【大學發展】校長林群聲上任一周年分享都大發展方向　將積極招攬世界級學者
今日 18:22
【大學發展】校長林群聲上任一周年分享都大發展方向　將積極招攬世界級學者
疫情 快速測試 快速測試套裝 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 澳門 新加坡 消委會 歐盟 澳洲

最高瀏覽

【袁嘉敏爆料】IG鬧爆鍾培生父子　袁嘉敏揭豪門秘密：在鍾家真是場噩夢
今日 15:38
【袁嘉敏爆料】IG鬧爆鍾培生父子　袁嘉敏揭豪門秘密：在鍾家真是場噩夢
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
17:36 2022/03/31
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病　細龜全家移居廣州19年珍惜父子情
17:29 2022/03/31
【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病　細龜全家移居廣州19年珍惜父子情