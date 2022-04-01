【快速測試】消委會接獲226宗投訴　快測名單搜尋器新增3個地區認可名單

▲ 快速抗原測試包日漸普及。(資料圖片)

新冠肺炎快速測試日漸普及，消費者委員會指，由今年1月至3月31日共接獲226宗有關快速抗原測試包的投訴。此外，消委會於3月9日推出方便市民購買合標準的快速抗原測試包的搜尋器，已更名為「不同地區認可的快速抗原測試包名單搜尋器」。

消委會指，於3月9日推出的搜尋器，涵蓋香港、中國內地、歐盟及美國的認可測試包名單，方便市民參考及選購合乎標準的快速抗原測試包。搜尋器今日(1日)更新增涵蓋澳洲、新加坡及澳門的認可測試包名單，並正式改名為「不同地區認可的快速抗原測試包名單搜尋器」。消委會將會定期為搜尋器更新資料外，為消費者提供更多資訊，安心選購快速抗原測試包。

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責任編輯：蘇文軒