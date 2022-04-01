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【抗疫支援】新地3萬張觀光景點門票贈社區隔離人士　免費提供5G數據卡

社會 19:13 2022/04/01

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新地贈送3萬張觀光景點門票予社區隔離人士。（新地提供）

新鴻基地產今日（1日）表示，將向住於6個社區隔離設施的人士，送贈天際100香港觀景台及挪亞方舟主題公園門票各15,000張。新地亦為隔離設施搭建5G網絡，並為入住者和抗疫人員免費提供本地5G數據卡。

新地表示，有關門票將送贈給入住隔離設施的家庭，讓他們在疫情過後可放鬆心情，遊覽香港的名景點；新地旗下的一田百貨亦準備20,000個愛心抗疫包，分批送給處於潭尾和新田隔離設施的人士。

另外，商務及經濟發展局局長邱騰華及新地執行董事、SmarTone副主席兼執行董事馮玉麟，今日到元朗潭尾社區隔離設施了解 SmarTone 5G服務。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，疫情爆發以來一直從不同方面協助抗疫，公司內各人均全力以赴，一同與社會打好「防疫保衞戰」，以期香港盡快戰勝疫情，生活早日回復正常。

新地在第五波疫情中，為10個隔離設施和應急醫院搭建5G網絡，並速遞5G Wi-Fi 路由器及免費本地數據卡，至各社區隔離治療設施。

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責任編輯：黃悅晴

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