【火化服務】和合石火葬場新火化爐提早於4月7日起啟用　現已接受預約申請

▲ 第五波疫情下火化服務需求大增。（資料圖片）

本港第五波疫情下已逾7,７00人去世，令火化服務需求大增。食環署今日（1日）表示，轄下和合石火葬場兩個新建成的火化爐將提早於4月7日起投入服務，現已接受預約火化申請。食環署亦呼籲掃墓人士，避免於本周末及清明節當日人多擠迫的高峰期掃墓。

食環署表示，為紓緩市民對火化服務的迫切需求，和合石火葬場新建成的7號及8號火化爐，將提早於4月7日起投入服務，每日合共可額外提供22節火化時段。食環署又指，清明節當日所有火葬場會繼續提供火葬服務，屆時將有靈車、送殯行列車輛及送殯人士前往火葬場一帶辦理先人身後事，提醒市民留意當日火葬場一帶實施的特別交通及運輸措施。

另外，食環署呼籲掃墓人士，應避免在4月2日及3日，和清明節當日（5日）人多擠迫的高峰期掃墓，可考慮在清明節過後疫情較緩和的日子前往拜祭，以減少人潮聚集；掃墓人士亦必須遵守各項防疫規例，包括二人限聚令。

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責任編輯：黃悅晴