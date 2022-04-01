【強制檢測】25幢大廈納強檢　涉屯門山景邨、大圍美林邨等多個屋邨【附名單】

▲ 市民須要指定日期前完成強檢。（陳國峰攝）

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，25幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月2日至3日內完成檢測。

當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

25座被納入強檢的大廈如下：

天水圍天恒邨恒富樓

天水圍天慈邨慈屏樓

屯門欣田邨俊田樓

屯門良景邨良俊樓

屯門山景邨景安樓

粉嶺欣盛苑欣悅閣

葵涌葵俊苑葵裕閣

葵涌石蔭東邨蔭裕樓

葵涌荔欣苑荔采閣

青衣長青邨青松樓

上水清河邨清譽樓

沙田博康邨博泰樓

沙田禾輋邨康和樓

大圍新翠邨新明樓

大圍美林邨美桃樓

馬鞍山恆安邨恆峰樓

大埔太和邨翠和樓

大埔明雅苑明欣閣

九龍城德朗邨德瑞樓

牛頭角牛頭角下邨貴月樓

藍田平田邨平仁樓

秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓

牛池灣彩虹邨白雪樓

將軍澳尚德邨尚義樓

筲箕灣耀東邨耀華樓

如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外，如市民在1月1日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

▲ 港府提供相關罰則。（添馬台圖片）

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責任編輯：黃悅晴