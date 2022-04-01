【新冠疫苗】調查指38%社工仍未接種　勞福局：勿輕信、有誤導性

▲ 勞福局局長羅致光。（資料圖片）

社署資助或津助的福利服務單位4月1日起實施「疫苗通行證」，員工如未持醫生證明書，須已接種最少一劑新冠疫苗，才可值勤或提供服務。香港社會工作者總工會早前調查指出，在受訪的280人裡，有38%受訪員工未打針，逾五成人指機構要求未符接種規定的員工須自行離職。

勞工及福利局今日發文指，調查缺乏代表性，並有誤導性，呼籲不要輕信，局方感謝所有社福員工，在疫情期間緊守崗位，為弱勢社群提供殷切的支援和服務。

勞福局局長羅致光說，第五波疫情和海內外經驗顯示，接種疫苗是確保生命安全和身體健康的最有效措施。「疫苗通行證」是重要的防疫抗疫措施，更多人接種疫苗可讓香港市民安全恢復正常日常生活。各機構和服務單位的工作人員接種新冠疫苗，不單是保護自己，亦是為服務使用者、其他工作人員提供更大保障。」

他說相信絕大部分的社會福利員工都會為己為人，既珍惜自己的健康，更會保障其服務的弱勢群體的健康，避免自己及他人感染新冠病毒和減低重病的風險。現時，三歲以上人口組別超過九成已接種首劑疫苗，另外認為60歲以上的接種率仍有待提升。他指出，不應輕信一份缺乏代表性及有誤導性的調查，指38%的業界社工仍未接種。他說，感謝所有社福員工，在疫情期間緊守崗位，為弱勢社群提供殷切的支援和服務。

另外，由今日起，受資助或津助的福利服務單位已全面實施「疫苗通行證」，所有由受資助或津助的機構／福利服務單位僱用並於服務單位處所或服務使用者的家居／其他地方值勤，或透過與受資助或津助的機構／福利服務單位訂立外聘服務合約提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），除非持有有效醫生證明書，證明其因健康狀況而不適合接種新冠疫苗，否則必須已最少接種第一劑新冠疫苗，方可在資助或津助福利服務單位值勤或向服務使用者提供服務。

社總早前也回應社會對調查的質疑，指有人引述社總的相關調查，錯誤解讀指社福界有高達38%從業員並未接種疫苗。機構講明調查是280名受訪者中有38%未接種，或者是面對著「疫苗通行證」困擾的同工會有較大動機回應調查。

社總澄清，從來沒有反對社福同工接種疫苗，只是指出社署發出的行政指令比政府所修改的僱傭條例更不近人情，也不應將「工作權利」與「接種疫苗」掛勾，甚至連在家工作也不容許，令不少員工於4月1日起56天後，將面臨被解僱，當中不少資深員工的離去，勢讓服務質素構成影響。

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記者：袁澍