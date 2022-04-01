【感染後遺症】中醫指有康復者咳嗽10天未斷尾　天氣轉涼兩招避免惡化

▲ 明日氣溫急降至13度，中醫提醒有氣管及咽喉不適要開暖風機及服用淡薑水。（譚以諾攝）

天文台預測，周五（1日）氣溫會逐步下降至16度，周六（2日）市區最低氣溫更會跌至約13度，新界會再低一至兩度。【詳情即看：下一頁】註冊中醫師陳俊傑表示，近日約9成病人均為康復後仍不斷咳嗽的染疫者，氣溫越冷咳嗽情況會越嚴重，建議若有咽喉氣管不適可開暖風機及服用淡薑水紓緩，同時提醒必須戒口及多休息。

陳俊傑表示，最近每日均有10至20名康復後仍不斷咳嗽的染疫者求醫，有患者康復後持續咳嗽10數天，甚至「一平卧就咳，講兩句就咳，同咳到無得瞓」，服用咳藥水後毫無起色，近日求醫服藥後有很大好轉但亦仍斷尾，預計需要頗長時間。

陳俊傑表示，若有氣管及咽喉不適，冷空氣會較易刺激氣道而引起咳嗽，天氣越冷情況越嚴重，提醒患者這幾天記得開暖風機，讓空氣暖和，可減咳嗽；同時亦可煲淡薑水服用，用一片薑及小許糖煲5分鐘即可，指淡薑水可振奮體內陽氣，令人不易受寒，即使有不適也可助快康復。

他又建議，康復後仍不斷咳嗽的染疫患者要戒口，尤其是煎炸及生冷的食物，以及海鮮和湯水；他指老火湯容易惹痰惹咳，而即滾湯如西洋菜湯同番茄薯仔湯等都偏涼，不宜飲用；另外亦要有充足休息及少說話，症狀將慢慢減輕。

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記者：黃小冰