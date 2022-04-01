【Omicron混合病毒】港大教授潘烈文指抵港旅客非感染「XE」　拆解混合病毒傳染力

▲ 潘烈文澄清2月2抵港旅客非感染XE，已打2針由歐洲入境有輕微病徵（資料圖片）

英國近日發現3款新混合變種病毒XD、XF及XE，衞生防護中心今（1日 ）指港大上月初亦發現本港2輸入個案均感染XE；不過港大公共衞生學院教授潘烈文向TOPick澄清，該2宗輸入個案雖然都是感染Omicron BA.1及BA.2混合病毒，但並非英國所發現的XE，並透露該2宗個案是2月初由歐洲入境，患者已打2針疫苗，患者病毒量高但病徵輕微，料本地人如已打針及曾感染Omicron，對感染XE有一定保護力。

多名專家料混合病毒「XE」對港未有威脅 曾感染Omicron者擁天然免疫力，詳情即看：【下一頁】

潘烈文表示，外國發現多種混合病毒，如XD、XF及XE，本港2月初2名由歐洲入境的旅客均發現感染由Omicron BA.1及BA.2混合而成的病毒，但並非英國發現的XE，患者病毒量高但病徵輕微，他們均已打2針疫苗。

他指現時本港沒找到相關個案，而過去外國都一直有發現新變種病毒，目前只需關注情況，如留意到多地同時發現相關個案及蔓延有上升趨勢才響起警號；不過他認為XE混合病毒都是屬Omicron病毒，暫時看不到感染後比感染Omicron更嚴重，如本地人已打針及曾感染現時流行的Omicron BA.2：「都有一定程度免疫力，產生嚴重病徵機率都不大」。

他認為，現時本港沒找到相關個案，必須緊守外防輸入，如做好輸入個案病毒檢測、前線人員於機場或酒店內應做好充足防護：

無論係咩病毒，只要緊守呢啲原則，個風險就會減低。

過去一周香港國際機場平均每日約240人次入境，港府今起恢復澳洲、加拿大、美國、英國、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓及尼泊爾9個國家的航班抵港，當局料今有約2,000人入境，其中英國近月發現3款新混合變種病毒，衞生防護中心今指本港上月初亦錄2相關個案，詳情請看：下一頁。

呼吸系統科專科醫生梁子超強調第6波疫情威脅在於變種病毒的輸入，本港應做好防範所有變種病毒的措施，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文