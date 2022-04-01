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【混合病毒】專家料混合病毒「XE」對港未有威脅　曾感染Omicron者擁天然免疫力　

社會 20:43 2022/04/01

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專家料混合病毒「XE」對港未有威脅，曾感染Omicron者擁天然免疫力（黃建輝攝）

港大公共衞生學院教授潘烈文向TOPick表示，2月初2名歐洲入境旅客被發現感染Omicron BA.1及BA.2混合病毒，詳情請看：下一頁，而英國近月亦發現600多人感染由Omicron混合而成的病毒XE，詳情請看：下一頁；港府專家顧問許樹昌指，本港仍未發現有個案，而世衞已表明相關混合變種尚未引起關注。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦認為，目前看不到對本港有威脅，並指英國發現的Omicron XE與本港流行的Omicron BA.2相似，而本港多人感染了Omicron BA.2，相信具有良好的天然免疫力，又指衞生署會密切留意情況。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：鄧凱文

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衞生署 記者 IB 中醫 香港大學 世界衞生組織

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