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【遺失樣本】屯門醫院就遺失病人組織樣本致歉　病人須再進行活檢

社會 21:01 2022/04/01

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屯門醫院就遺失病人組織樣本致歉。（資料圖片）

屯門醫院發言人今日（1日）就一宗遺失病人組織樣本事件作公布。

該院於3月30日為一名女病人進行超聲波引導乳房穿刺活檢，抽取組織樣本進行病理化驗，協助醫生診斷病情和制訂治療方案。根據醫療紀錄，放射科醫生於過程中成功取出樣本，並為樣本進行X光影像紀錄。同日下午，樣本容器被送到博愛醫院病理學部，職員準備化驗時發現樣本容器內並無組織樣本，隨即通知上司及相關部門，並展開搜尋，惟未能尋獲。

屯門醫院今日向病人及家屬解釋事件及致歉，安排病人於本月再進行活檢程序。醫護團隊會繼續監察病人情況，提供適切治療及所需協助。院方非常關注今次事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報，並會就事件展開調查。

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記者：黃穎津

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