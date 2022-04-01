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鄭泳舜父子檔派飯盒　兩個月內將向九龍西派2萬盒

政治 22:09 2022/04/01

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鄭泳舜（右）展開派飯活動，區志光（中）及鄭錦鐘（左）也有參與。（鄭泳舜提供）

第五波疫情打擊各行各業，不少市民突然失業，或者開工不足，影響生計。民建聯立法會議員鄭泳舜上周就推出派飯盒計劃，今日更連同保安局副局長區志光、深水埗民政事務專員黃昕然，一同現身為深水埗區，為區內有需要人士免費送熱飯，連其父親鄭錦鐘也有參與活動。

鄭泳舜今次是與香港汕頭濠江同鄉總會合作，其父親鄭錦鐘身為總會主席，就聯同副主席陳明勤現身，除了派熱飯，也有派發防疫物資。

這項派飯活動名為，「同心抗疫‧舜熱飯」，是與深水埗及油旺餐廳聯繫，為基層、失業、開工不足及長者等免費派飯，目前已有3間合作餐廳，稍後會擴展至油尖旺區，預計兩個月內，可向九龍西的有需要人士，派發共2萬盒飯。

鄭泳舜稱，最新失業率上升至4.5%，但失業率屬滯後數字，希望政府會留意申領失業支援計劃的情況，一旦開支超預算，會承諾動用防疫抗疫基金的應急款項，又希望政府能加強，短期食物援助計劃，讓更多市民受惠。

其實鄭錦鐘向來支持兒子，今次也非二人首次同場。早在鄭泳舜2018年參選立法會補選，鄭錦鐘也有在報名日到場支持，之後又去到立法會，現場觀看鄭泳舜宣誓成為議員。

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撰文 : 傅流螢

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