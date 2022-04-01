【內地專家】內地中醫專家組今訪亞博館等中心　內地援港醫護提供約1400次診療近300人受惠

▲ 中央政府援港抗疫中醫專家組今日參觀北大嶼山醫院香港感染控制中心化驗室，了解化驗室的檢測能力及處理樣本的工作。（政府新聞處）

由中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士率領的內地中醫專家組於3月29日抵港進行考察，今日（1日）繼續其訪港考察行程。

早上，專家組前往北大嶼山醫院香港感染控制中心進行考察，聽取醫管局簡介中心的運作情況，並參觀隔離病房和化驗室。早前已抵港的內地援港醫療隊領隊崇雨田亦有陪同。

專家組其後到訪亞洲國際博覽館的新冠治療中心，了解中心的運作模式，並與駐診中醫師就「新冠住院病人中醫特別診療服務」的推展交流。專家組亦在香港醫療團隊及內地援港醫療隊成員陪同下，進入隔離區域親自了解病人情況，並就個案進行研討。

醫管局早於2021年1月在新冠治療中心（前名社區治療設施）推展「新冠住院病人中醫特別診療服務」，為正於亞博館及北大嶼山醫院香港感染控制中心的住院病人提供中醫藥治療，發揮中西醫協作在抗疫治療的優勢，展示整個醫療界別同心抗疫的精神。內地援港醫療隊成員在新冠治療中心開展服務後，聯同醫管局及中醫團隊進一步優化服務流程。現時所有進入新冠治療中心的病人均會接受中西醫團隊共同評估，以考慮病人是否適合接受中醫藥服務，團隊會在病人自願參與的情況下提供服務。此外，中西醫團隊共同值班及巡房，一直合作無間，以中西醫結合為病人提供治療。在內地援港醫療隊的協助下，亞博館的中醫服務規模及容量已全面提升，至今已為近300名病人提供約1400次診療。

下午，專家組到訪作為定點救治醫院的伊利沙伯醫院，聽取院方代表簡介運作情況，並與深切治療部醫療團隊就治療危重新冠病人的臨床經驗進行個案研討。

專家組隨後前往設於觀塘彩榮路體育館的暫託中心，了解中心的運作情況。他們先聽取社會福利署和醫管局的代表介紹中心接收長者病人的機制，其後又與保良局人員組成的照顧團隊交流，了解入住長者的健康狀況和照顧需要。香港大學中醫藥學院的代表則介紹在暫託中心內為新冠確診長者提供中醫藥診療服務的情況。有關服務採用中西醫協作模式，由中西醫共同巡房及訂定醫療方案，並為病人處方合適中藥，紓緩症狀及調理身體，合適的病人亦可在中心獲處方兩款新冠口服藥。

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記者：黃穎津