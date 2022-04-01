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民建聯梁熙愚人節稱「成功爭取」港島線伸延至小西灣　與西灣河齊齊有港鐵站？

政治 22:38 2022/04/01

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民建聯立法會議員梁熙。（梁熙Facebook）

到底西灣河和小西灣，哪個地方有港鐵站？民建聯立法會議員梁熙今日（4月1日）的答案是，原來兩個地方都有港鐵站，事關他已經「成功爭取」，將港鐵港島線伸延至小西灣站？

梁熙今日在社交網站發帖文，稱：「港鐵港島線新增的伸延站『小西灣站』今日通車，現時屬試行階段，期間限定於4月1日運行。」

梁熙今日在社交網站發帖文稱，「成功爭取」港鐵設立小西灣站。（梁熙Facebook）

帖文續指：「好高興西灣河站啟用37年後，今日小西灣站，為小西灣居民帶來更大方便！」

之不過，相信小西灣居民只能夠空歡喜一場，事關一切不過是愚人節玩笑，梁熙在帖文最底處寫了一句：「愚人節快樂！」

他同時加入「#爭取尚未成功」、「#梁熙仍需努力」等標籤，強調會繼續爭取兌現競選承諾，希望在小西灣設立港鐵站。

事實上，今次並非梁熙第一次「搞錯」小西灣有港鐵站，他去年底參選港島東期間，曾在一個電視選舉論壇上，一度混淆西灣河及小西灣，更聲稱會爭取興建西灣河港鐵站，事後被網民冠以「西灣河梁熙」之名。

對於今次梁熙主動向自己「抽水」自嘲，不知道網民和居民又是否支持？

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撰文 : 傅流螢

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