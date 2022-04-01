【6座的士】政府建議修例的士最多可載6人　車費將與現有的士相同

▲ 政府建議推出6座的士。（資料圖片）

政府早在2019年提交《專營的士服務條例草案》，擬引入共600輛專營的士，以滿足市民對優質「網約」點對點交通服務的需求。然而，草案最終撤回，的士轉型無期。

政府最新向立法會提交文件，建議引入的士車隊管理制度並增加的士最高乘客座位數目。

根據《道路交通(車輛構造及保養)規例》規定，的士的最高乘客座位數目為5人。目前全港有約七成半為4乘客座位的士，其餘為5乘客座位的士。

運輸署指，考慮到市民的不同需要，部分的士業界人士早前向運輸署建議將的士最高乘客座位數目由5個增至6個。署方考慮到上述建議可為乘客帶來更多選擇、市場上已有合適的車輛型號，加上業界和的士服務質素委員會委員普遍反應正面，所以署方建議修訂法例，將的士最高乘客座位數目由5個增至6個。

至於收費方面，署方認為更高的車費應與更好的質素掛勾，與座位多少無關，故不建議為6位的士設獨立收費表。

引入的士車隊管理制度

另外，政府建議，引入新的規管制度，讓現有的士組成車隊，並向運輸署申請的士營辦商車隊牌照。

署方強調，該車隊牌照並不會取代現有的士牌照，經 營的士業務亦無須先取得車隊牌照。

車隊牌照制度旨在鼓勵及區分，有能力並致力組建專業車隊的的士車主、司機和營辦商，並在受監管的平台下提供優質的士服務。

政府的初步建議是車隊牌照持有人在經營的士車隊時， 必須符合若干條件和要求，例如：

車隊的士數目下限為300輛；上限600輛

混合的士車隊，包含若干比例的市區、新界和大嶼山的士。當中最少100 輛新界的士

加入車隊時車齡上限為三年， 整個牌照期内車齡上限為10年

必需提供網約服務

車上需有WiFi和電子支付設備

司機必須完成的士服務職前課程並取得及格成績

與普通的士一樣按錶及同一收費表收費，但可就預約車程在咪錶車費外收取預約費

有關文件會於4月8日在立法會交通事務委員會討論。

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責任編輯：陳梓蔚