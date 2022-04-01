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【混合變種】港錄2宗Omicron混合病毒輸入個案　涉2月1日荷蘭抵港兩青年

社會 22:41 2022/04/01

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港錄2宗Omicron混合病毒輸入個案，涉2月1日荷蘭抵港兩青年（黃建輝攝）

英國近月發現600多人感染由Omicron BA.1及BA.2混合而成的病毒「XE」；衞生防護中心指，2名20多歲的男子2月1日由荷蘭抵港後，亦被發現感染類似混合病毒，但並非英國所發現的「XE」。

2宗個案涉21歲及22歲男子，他們2月1日從荷蘭抵港，於香港國際機場抵港檢測呈陽性，根據香港大學進行的全基因組測序分析顯示，該兩宗個案帶有Omicron BA.1及BA.2複合變異病毒株，但兩宗個案並非英國所發現的「XE」，強調現時未有在本港社區發現涉及該變異病毒株的本地感染個案，衞生防護中心會繼續密切留意有關情況和最新的研究數據及資料。

多名專家料混合病毒「XE」對港未有威脅  曾感染Omicron者擁天然免疫力，詳情即看：【下一頁】

港大公共衞生學院教授潘烈文料本地人如已打針及曾感染Omicron，對感染XE有一定保護力，詳情即看：【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：鄧凱文

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