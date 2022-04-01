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【混合變種】英國現637例Omicron混合變種「XE」　傳播力快港流行Omicron近10%

社會 22:58 2022/04/01

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英國現637例Omicron混合變種「XE」，傳播力快港流行Omicron近10%（黃建輝攝）

肆虐全球逾2年的新冠病毒再有新變種，英國衞生安全局上周五（25日）表示，經過分析後，發現3款流行新冠病毒株混合體，分別名為XF、XE和XD，其中XD和XF是由Delta及Omicorn BA.1混合而成，而XE是Omicron BA.1和BA.2混合而成。

目前本港流行Omicron BA.2病毒株；英國當局稱，最早在今年1月19日發現Omicron BA.1和BA.2混合而成的病毒XE，暫錄637宗個案，而XE大部分基因都是源於Omicron BA.2；截至3月16日，分析發現XE的傳播力比BA.2高9.8%，而且在英格蘭有社區傳播跡象，但佔總個案不足1%。

至於XD和XF是由Delta及Omicorn BA.1混合而成，前者主要在法國流行，在英國暫未被發現，至今在全球有49宗個案；XF則在英國發現38宗個案，惟當地上月中起就再沒發現XF個案，亦未有證據顯示在社區有傳播情況。

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記者：鄧凱文

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