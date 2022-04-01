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【疫苗接種】今日有4.7萬名市民接種疫苗　本港疫苗接種總劑次逾1,517萬劑

社會 23:07 2022/04/01

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今日有4.7萬名市民接種疫苗，本港疫苗接種總劑次逾1,517萬劑。（曾耀輝攝）

市民持續接種新冠疫苗，今日（1日）單日再多47,115接種新冠疫苗，當中有4,133人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾32萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口60.8%

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,517萬劑，累計逾620.3萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口92.1%；另累計571.6萬人已打次針，佔84.9%；另有約281.6萬人已接種第三劑疫苗。

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記者：黃穎津

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