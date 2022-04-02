【MIRROR成員】Anson Lo遇小意外往急症室求醫　教主報平安：人生最痛嘅一次

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的工作行程密密麻麻，不時都會看到他於深夜、凌晨報告自己完成工作。

教主昨晚（4月1日）上載4張與寵物Amber的自拍照，自揭於拍攝期間遇上「小意外」，更需要到急症室求醫。

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由「好痛」變「好興奮」

教主在帖文中稱日前拍攝時發生有驚無險的「小意外」，他寫道：「過程就唔多描述啦 因為講出嚟真係會笑死人～(真係好小事～)」。

教主更講到自己由「好痛」變到「好興奮」的原因：「搭車前往睇急症醫生嘅車程當中，靈機一閃諗到下一首歌嘅主題，

解決咗我最近諗咗好耐嘅難題」。 一眾神徒知道教主受傷期間想起新作主題，應該也會夾雜痛心與開心之情吧？

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教主有所啓發

他抱著Amber自拍、記錄當下，也大派定心丸：「即晚都慢慢好返冇乜事」。

他寫道：「今次嘅經歷雖然係歷時人生最痛嘅一次 但正正就係： “Every cloud has a silver lining.” 可能每一樣事情發生都有原因，而且過程當中可能有意想不到嘅驚喜～」教主也感激漏夜幫忙的醫生、護士。

貼心的教主再安撫神徒：「我冇事啊！唔好擔心～你哋平日都要好好保重身體」。

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Jeremy：我地保持神秘

看到教主的帖文後，神徒們留言表示關心：「做咩去左睇急症呀 撈撈我好擔心你」、「唔好要神徒擔心呀」、「你小心照顧自己好冇」、「好想知係咩」、「期待你的新歌」。

而MIRROR兄分Jeremy（李駿傑）則留言：「我地保持神秘」，留言更惹來超過1000人讚好。或許拍攝內容是與MIRROR新團歌或演唱會有關？

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早前客串Edan MV

另外，Edan（呂爵安）的新歌《Elevator》MV於昨晚首播，教主也有份客串演出。

教主與Jer（柳應廷）一同扮演升降機維修員，粉絲們看到他們現身也感到相當驚喜，又有粉絲表示「真心多謝Lo Lo同Jer見證爵安第一首跳唱 」。

Edan的《Elevator》MV在其高人氣、眾星座陣下，上架14小時後已衝破41萬點擊率，十分厲害。