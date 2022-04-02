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【封區檢測】九龍灣麗晶花園及青衣長康邨被圍封　柴灣翠灣邨翠福樓揪34宗陽性【不斷更新】

社會 15:06 2022/04/02

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熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（曾耀輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【15:00】九龍灣麗晶花園第九座圍封強檢

九龍灣麗晶花園第九座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午3時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日上午約11時半完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:00】青衣長康邨康榮樓圍封強檢

青衣長康邨康榮樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午3時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:53】柴灣翠灣邨翠祿樓約2.1%住戶染疫

柴灣翠灣邨翠祿樓昨被圍封強檢，政府今早約12時半分完成強制檢測行動，其間約562位身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現12宗陽性檢測個案和14宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪320戶，當中33戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14:53】柴灣翠灣邨翠福樓約3%住戶染疫

柴灣翠灣邨翠福樓昨被圍封強檢，政府今早約12時50分完成強制檢測行動，其間約1,150名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現34宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪540戶，當中30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:01】九龍灣麗晶花園第五座及第六座約1%住戶染疫

九龍灣麗晶花園第五座及第六座昨被圍封強檢，政府今早約10時完成強制檢測行動，其間1,015名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現10宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。 
 
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪544戶，當中70戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。 

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責任編輯：李榮忠

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