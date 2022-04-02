【第五波疫情】傳深圳會見港澳辦主任夏寶龍　林鄭月娥：行程不公布不存在澄清【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港確診數字跌破6,000宗，昨（1日）新增5,823宗確診個案，第5波疫情累計共115萬宗確診。確診數字連日有下跌趨勢，行政長官林鄭月娥今日（2日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會。TOPick會緊貼疫情，不斷更新。

【11:52】

林鄭稱，每名市民只須每天用幾分鐘可以幫助全香港的抗疫工作，齊心抗疫，難以在法律上限制及強制市民進行快速檢測，有些措施需靠市民履行公民責任。她形容，有關方法並不是科學方法，一定會存在偏測。

【11:50】

林鄭指，對有志參選人士是否盡快表態，不能夠由她回答，稱每個人又參選及被選的自由。有志參選人士需做不少接觸工作，但個人參選並不是政府工作，當局正研究如何可以讓候選人合理接觸選委取得提名，及開展競選工作。

【11:45】

林鄭說，據其了解，本港檢疫酒店並不是一房難求，個別酒店預訂可能緊張，但整體檢疫酒店數量足夠時，當局不會指定更多酒店。

【11:40】

被開及會否參選特首，她表示，不會回答本人意願，但相信隨著提名期開始，情況會明朗化。她又指，上次一度延遲選舉會正確決定。她續指，應該可以按原訂延遲了的日期於5月8日舉行特首選舉。雖然法律上有特別情況可以再次延誤選舉，但她不希望如此，當局會盡最大壓力讓選舉如期舉行，形容5月8日是最後日子，讓候任特首可以預備。

【11:25】

她說，政府未能確保每名市民均會進行全民檢測，政府只進行呼籲，當局會就陽性個案進行核查，由衛生防護中心進行核酸覆核測試。她建議市民進行快測3天佩戴防護性較高的KN95口罩。

被問及政府會否擔心申報平台被濫用申報平台，林鄭透露，上月衞生防護中心抽查的逾2.4萬宗快速測試陽性個案中，呈陰性個案有257宗，僅佔1%。詳情即看 : 【下一頁】

【11:20】

報道指林鄭日前前往深圳會見港澳辦主任夏寶龍。林鄭指，她並無公布相關事宜，僅因日程調動未有主持昨日上午記者會。特首選舉提名期如常於明日展開。她說，行政長官有些行程不會公布，故不存在澄清外間揣測。

【11:15】

政府要求全港市民4月8、9日及10日每日自願做一次快速檢測，24小時內將陽性結果上報。她強調，這個方案並不會取替全民強檢。詳情即看 : 【下一頁】

【11:10】

政府基於以下因素推行全民快速檢測：

1. 本港感染人數正持續下降

2. 本港大部份抗疫措施已到位，包括隔離措施、派發家居抗疫包等

3. 讓市民熟習使用快速檢測作為工具，方便日後在不同情況應用，包括即將舉行的中學文憑考試

4. 全港市民同一時間進行全民快測一件事情，有助團結抗疫

【11:05】

林鄭指，未能交代何時進行全民強制檢測，但強調全民強檢為需要做的工作。政府會進一步擴大核酸檢測，並大力推廣市民以快速抗原測試自行檢測。

政府正大量派發快速抗原測試包，自當局讓市民自行呈報個案後，本港至今錄得110多萬宗確個案中，有37%來自快速檢測呈報，總數42.5萬宗。她認為，全港市民進行快速測試一次，有助了解本港感染情況，有利於日後工作。

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記者：陳葆琳