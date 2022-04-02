【全民快測】政府籲市民在4月8、9、10日自願性做快測　呈陽性須在24小時內呈報

▲ 政府籲市民在4月8、9、10日自願性做快測，呈陽性須在24小時內呈報。

本港確診數字跌破6,000宗，昨（1日）新增5,823宗確診個案，第5波疫情累計共115萬宗確診。確診數字連日有下跌趨勢，行政長官林鄭月娥今日（2日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會。TOPick會緊貼疫情，不斷更新。

林鄭月娥表示，政府大量派發測試包，大力推廣個人使用快測進行檢測，而且派發範圍廣，包括向前線清潔工人、污水檢測呈陽性地區的市民等。第五波疫情累計113萬個案，有37%是快速測試呈報的個案，

她稱，目前每日確診數字持續下降，而且在污水檢測量、社區進行核酸檢測百分比、圍封強檢確診百分比，都是呈下降趨勢，惟疫情水平仍是很高。政府計劃以快速方法檢測全港一次，有利於日後工作。她指，快速測試就如進行圍封強檢、核酸檢測一樣，可以早發現，抽出感染人士早隔離。

林鄭月娥表示，政府要求市民在4月8、9日及10日每日做一次快測測試，呈陽性結果需在24小時內上報，陰性不用呈報，措施並不是強制性，市民須自發進行。她強調，措施並不代表取代全民強制檢測，政府仍然會密切關注情況，在最佳時間推行全民強檢。

【ToPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠