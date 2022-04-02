【快測平台】衞生防護中心抽查2.4萬宗呈報個案　只有2宗屬於故意虛報

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港確診數字跌破6,000宗，昨（1日）新增5,823宗確診個案，第5波疫情累計共115萬宗確診。確診數字連日有下跌趨勢，行政長官林鄭月娥今日（2日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會。TOPick會緊貼疫情，不斷更新。

政府呼籲市民在4月8、9、10日自願性做快測，呈陽性須在24小時內呈報（詳情即看：【下一頁】）。被問到政府會否擔心被濫用申報平台，林鄭月娥指，自3月開始進行核酸覆核測試至3月31日，衞生防護中心一共抽查2.4萬個案，大概佔總體呈報個案6%，在抽查的個案中呈陰性為257宗，大概是抽查個案中的1%，當中發現只有2宗屬於故意虛報。

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記者：李榮忠